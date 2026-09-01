En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MICHELLE DAYANA
ATENTADO LOS PATIOS
ÓRDENES DE CAPTURA
LAURA SARABIA
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente hace advertencia a mandatarios locales que lleguen a aliarse con grupos criminales

Presidente hace advertencia a mandatarios locales que lleguen a aliarse con grupos criminales

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la declaración durante el Consejo de Seguridad de este martes en Norte de Santander, en donde anoche se registró un atentado terrorista.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de sept, 2026
Comparta en:
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.
Afp

Tras el Consejo de Seguridad convocado en el departamento de Norte de Santander, luego del atentado terrorista en contra de la estación de Policía del municipio de Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella le envió un fuerte mensaje a los mandatarios locales y aseguró que no van a permitir alianzas con grupos criminales.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"Aquí nadie se rinde. Y aquí nadie se ha acobardado, vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la delincuencia por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también", aseguró el presidente en un video compartido en sus redes sociales.

Últimas Noticias

De la Espriella da informe sobre terremoto, incendios forestales y ayudas que entregará el Gobierno
POLÍTICA

De la Espriella da informe sobre terremoto, incendios forestales y ayudas que entregará el Gobierno

Abelardo de la Espriella.
POLÍTICA

Presidente De la Espriella habla sobre bloque anticorrupción: "Vamos a encontrar todos los robos"

De la Espriella agregó que en 15 días va a revisar cuáles son los avances en materia de seguridad en el departamento. El hecho que provocó el Consejo de Seguridad la detonación de un carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios. El atentado dejó una persona muerta y al menos 11 más heridas. El hecho dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, que quedó sin energía eléctrica luego del ataque.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Abelardo de la Espriella

Norte de Santander

Atentados Terroristas

Ministerio de Defensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad