Presidente hace advertencia a mandatarios locales que lleguen a aliarse con grupos criminales

Tras el Consejo de Seguridad convocado en el departamento de Norte de Santander, luego del atentado terrorista en contra de la estación de Policía del municipio de Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella le envió un fuerte mensaje a los mandatarios locales y aseguró que no van a permitir alianzas con grupos criminales.

"Aquí nadie se rinde. Y aquí nadie se ha acobardado, vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la delincuencia por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también", aseguró el presidente en un video compartido en sus redes sociales.

De la Espriella agregó que en 15 días va a revisar cuáles son los avances en materia de seguridad en el departamento. El hecho que provocó el Consejo de Seguridad la detonación de un carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios. El atentado dejó una persona muerta y al menos 11 más heridas. El hecho dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, que quedó sin energía eléctrica luego del ataque.



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