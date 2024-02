Reforma pensional tuvo nuevo escollo en el Congreso: no hubo quórum para el debate

Por segunda vez, el debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado fue fallido por falta de quórum. Después de pasar horas en la votación de impedimento por la ausencia de las bancadas de oposición, la sesión fue suspendida.



Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, pidió a los legisladores dejar el plan tortuga y dar el debate sobre el contenido del proyecto. Además, respaldó la iniciativa de conformar una mesa técnica.

“Reitero el llamado al Senado de la República, a los congresistas: hagan presencia, vengamos a lo que nos toca, a debatir y a presentar propuestas al país. La oposición tiene el derecho, aquí tendrá las garantías del debate y para que las propuestas que tengan sean conocidas. Los animo a que vengan al Senado y demos los debates que sean pertinentes”, manifestó la funcionaria.

¿Escenario poco optimista?

El pasado martes, 27 de febrero de 2024, la ponente del proyecto de la reforma pensional, Martha Peralta, dijo que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, debe demostrar que es capaz de construir un enlace efectivo entre el Gobierno nacional y el Congreso para sacar adelante ese proyecto.

“El escenario realmente lo siento poco optimista alrededor de la de Gobierno, no porque sea mala, no por un debate técnico, sino por un aspecto político. Esto no es un trabajo que solamente le compete a los que somos ponentes de la reforma pensional, sino que aquí debe ir de la mano de un trabajo político, de la mano del Gobierno nacional. Si estos dos trabajos no se conjugan y solo nos lo dejan a los senadores, obviamente va a hacer falta”, argumentó Martha Peralta, senadora ponente de la reforma pensional.

