Melgar ya tiene nuevo alcalde tras las elecciones atípicas: esto se sabe

Francisco Antonio Bermúdez fue declarado el nuevo alcalde de Melgar, en la tarde de este domingo, 17 de agosto, tras las elecciones atípicas que se presentaron en el municipio. De acuerdo con los boletines de la Registraduría Nacional de Estado Civil recolectados en el preconteo, Bermúdez ganó las elecciones 6532 votos. Se espera que en unas horas se tenga el 100 por ciento del escrutinio para que se le puede entregar la credencial al alcalde electo.

Noticia en desarrollo, espere ampliación en breve...