Según Federico Gutiérrez, el presidente Petro lo saludó diciendo “nos vemos en la otra campaña”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo en medio de una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, que quedó sorprendido con el presidente Gustavo Petro en medio de un encuentro que sostuvieron en Bogotá por cuenta de un saludo.



La última reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez fue el jueves pasado. El asunto fue la situación crítica de los embalses en Colombia.

Sin embargo, en medio de una entrevista, el alcalde de Medellín reveló un detalle del saludo del presidente Petro y que le generó preguntas que el jefe de Estado no le respondió.



“La frase con la que me saludó: ‘Qué hubo, Fico, nos vemos en la otra campaña’. Entonces yo le dije: ‘¿Cuál otra campaña, presidente?’. Me preocupa mucho, no sé si lo dijo charlando, pero con todo este tema de la constituyente, todo este tema de lo que pasa hoy en el país, yo creo que lo mejor que puede pensar el presidente es que se dedique a gobernar”, manifestó Gutiérrez.

Diversos sectores políticos reaccionaron

“Creo que todos hacemos parte de fuerzas políticas y aquellas que son contradictorias siempre se van a enfrentar en procesos electorales”, expresó la senadora María José Pizarro.

“Esta frase del presidente es un tema de rivalidad política y, obviamente, con lo que está pasando en Antioquia, con la vaca del gobernador Rendón y lo demás”, indicó el senador Ariel Ávila.

Publicidad

“Lo recibimos bien, porque en esa elección gana Fico y pierde Petro”, indicó la senadora Paloma Valencia.