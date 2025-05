"Si Senado no se pronuncia de aquí a 1.º de junio, Gobierno convocará a consulta popular": Benedetti

En medio del debate que se adelanta en el Congreso sobre la reforma laboral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que decretará la consulta popular radicada en el Congreso si el Senado no la agenda de aquí al primero de junio. El alto funcionario insiste en desconocer el resultado de la votación realizada el pasado 14 de mayo, en el que 47 congresistas votaron a favor de la consulta, pero 49 le dijeron no.

“El Gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al primero de junio, convocará a elecciones, convocará a la consulta popular, para lo que tiene que ver con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral”, expresó Benedetti. Es decir que en cinco días se tomaría esa decisión.

Para Benedetti, el día de esa votación sobre la consulta hubo supuestas inconsistencias. "La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado", manifestó.

El Congreso de Colombia vive horas tensas por las discusiones de las ponencias de la reforma laboral, la cual tiene algunas situaciones que dividen las opiniones de los partidos y, además, debe ser debatida a contrarreloj, pues si no se llega a un acuerdo antes del 20 de junio estará hundida.

Las palabras de Benedetti llegan a un día del paro nacional promovido por las centrales obreras que apoyan la consulta popular y las reformas sociales del presidente Petro. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), dijo que habrá asambleas y movilizaciones en Bogotá, que tendrá tres puntos concretos de encuentro: el Parque Nacional, la Universidad Nacional y el puente de la resistencia en Usme. "La movilización social será por la consulta popular, porque están haciendo trizas las reformas sociales y en particular la reforma laboral en la comisión cuarta del Senado", dijo Arias.

