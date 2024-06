Sneyder Pinilla le dice a Andrés Calle que se acuerde de los dineros que le entregó

En la mañana de este miércoles, 5 de junio, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección del Riesgo de Desastres (UNGRD) Sneyder Pinilla llegó a la diligencia citada por la Corte Suprema de Justicia.

El exfuncionario asegura que no se está escondiendo, que está dando la cara, y le dice a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, que se acuerde del tema de los dineros entregados.

Sneyder Pinilla comparece dentro de la investigación abierta al presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara, por la declaración que él hizo en medios de comunicación, asegurando que se desviaron 4.000 millones de pesos de la UNGRD.

A la entrada a la Corte Suprema, Pinilla manifestó que “hoy vengo a cumplirle la cita a la justicia, no me estoy escondiendo de nadie y hoy vuelvo y le pido perdón al país por los actos de corrupción que realizamos, le pido perdón a mi familia, a mis padres, a mis hijos y a mi mujer”.

El exfuncionario afirmó que “hice parte de una estructura criminal, en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo, directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes”.

Sneyder Pinilla le envió un mensaje al presidente de la Cámara: “Acuérdese, doctor Andrés, cuando le entregué directamente en su apartamento en Montería, y al doctor Iván Name, a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Dos días duré entregando estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”.

Por último, Pinilla agregó que “yo no estoy en ningún tape y tape en este tema, por eso fui el primero en levantar la mano y todos han sido testigos. Si no es porque yo levanto la mano absolutamente nadie estaría hoy involucrado en este proceso, por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica de absolutamente todo con lo que me he quedado”.

Sneyder Pinilla habló sobre reparación de dineros luego de que el presidente Gustavo Petro le dijera a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que cualquier tipo de beneficios tenía que incluir la devolución de los dineros que supuestamente fueron entregados de manera fraudulenta a funcionarios públicos.

¿Qué declaró Sneyder Pinilla en la Corte?

El exdirector de la UNGRD le dijo a la Corte Suprema de Justicia que guarda silencio por falta del principio de oportunidad y convino con la Corte volver el próximo 5 de julio de 2024.

