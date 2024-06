Algunas IPS han tenido que cerrar por billonarias deudas que tienen EPS, según Unips

Las clínicas y hospitales de Colombia están en alerta financiera y buscan remedio. Hay billonarias deudas que siguen teniendo las EPS con esas IPS, que le piden al Gobierno que se cumplan los acuerdos de pago para poder atender con calidad a sus pacientes.

Según un reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, las EPS les están adeudando actualmente a 221 IPS del país un total de $16,8 billones. El régimen contributivo es el que más le está aportando a esta deuda con $8,4 billones en mora.

Las EPS del régimen contributivo que más adeudan son: Nueva EPS, EPS Sanitas y EPS Sura.

En el régimen subsidiado, la deuda es de $3,8 billones y las EPS que más deben son: Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud y Nueva EPS.

El panorama para la Asociación Unión de IPS de Colombia, Unips, que agremia cerca de 480 IPS en el país también es preocupante, ya que le adeudan $8,2 billones. El régimen contributivo está debiendo $4,1 billones y el subsidiado $1,3 billones.

Jorge Toro, director de Unips Colombia, se refirió en Noticias Caracol a las preocupantes deudas que tienen las EPS con las 700 IPS del país, las cuales rondan los $25 billones.

“Una deuda tan creciente y que cada vez se va aumentando más, representa casi que la parálisis de la prestación de los servicios. Esto implica que al no tener nosotros cursos de operar, al no tener caja, no podemos operar las clínicas y hospitales. Esto nos está llevando en algunos momentos a cierres temporales y algunos momentos a cierres definitivos de servicios”, aseguró Toro.

El director de Unips Colombia se refirió también a las peticiones urgentes que le han hecho al Gobierno nacional para solventar el problema financiero y explicó en qué consisten las figuras de giro directo, los acuerdos de pago y las deudas del pasado.

