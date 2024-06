Biopolímeros causan deformidades y hasta la muerte: "Ojo con los procedimientos de garaje"

Al hablar de biopolímeros se hace referencia a diversas sustancias de uso principalmente industrial y no médico como silicona, gel de silicona, metacrilato, parafina, vaselina, aceite de cocina y hasta cemento.

“No son para el cuerpo humano, no tienen ningún tipo de autorización. Muchas veces, desafortunadamente, uno escucha (a) las víctimas de aplicación de estas sustancias que la persona que se les inyectó habla de biopolímeros buenos y biopolímeros malos. No hay biopolímeros buenos, todos los biopolímeros son malos”, señala Ernesto Barbosa, cirujano de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Estos procedimientos ilegales causan múltiples complicaciones, irreversibles, no solo donde se inyectan, sino en diversas zonas. Se trata de deformidades, infecciones y reacciones autoinmunes, entre otros.

“La inyección intravascular, que puede causar la muerte del paciente, o síndromes de coadyuvante, síndrome de ASIA, pueden producirse inflamaciones, deformidades, alteraciones de piel, alteraciones de la cara, deformidades de la cara y en las mamas. Lo peligroso es que pueden esconder un cáncer”, explica el médico.

Incluso, puede llevar a condiciones médicas que deben ser tratadas de manera crónica.

"Biopolímeros pueden causar artritis y esclerosis"

“Estas sustancias se quedan ahí, el cuerpo empieza a hacer una reacción inmunológica, los encapsula, y esa reacción inmunológica empieza a causar problemas en el organismo. Pueden causar artritis reumatoidea, lupus, pueden causar síndrome de coadyuvantes, pueden causar esclerosis múltiple”, añade.

Por eso, el llamado sigue siendo preventivo, porque estas secuelas son prevenibles. Se debe tener en cuenta cuáles son las técnicas para el aumento de zonas como el glúteo o el seno.

“Implantes de silicona que aparecieron en la vida médica en 1962, después de que en los años 50 hicieron estudios con biopolímeros, estudios que obviamente resultaron un desastre y lo otro es la grasa del propio paciente”, indica el cirujano.

Acudir a profesionales médicos debidamente entrenados es parte de la prevención. Estos procedimientos no se realizan en garajes ni peluquerías.

“No hay tratamientos mágicos, muchas veces o la mayoría de veces los pacientes son estafados. Les ofrecen inyecciones de vitamina C en los senos o inyecciones de vitamina C en los glúteos, para aumentar el volumen. La vitamina C es una sustancia maravillosa, es hidrosoluble, por lo tanto no produce aumento de ningún lugar”, precisa el médico.

Por supuesto, las complicaciones deben ser tratadas correctamente para evitar lesiones mayores y, ante señales de alarma como deformidad, cambios de color en la piel, dolores en las articulaciones o problemas de resequedad en ojos y boca, hay que consultar.

