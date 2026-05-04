Brote de hantavirus en crucero: qué es, cómo se transmite y síntomas de alerta

Una enfermedad tiene en peligro a los tripulantes del buque MV Hondius, el cual zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo y transporta un total 149 personas de 23 nacionalidades. El hantavirus, como es conocida la enfermedad, al parecer, causó la muerte de tres personas: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana. Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

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El MV Hondius transportaba a 149 personas de 23 nacionalidades. De acuerdo con un listado oficial, la mayoría de los pasajeros son de Reino Unido, España y Estados Unidos, y los tripulantes de Filipinas. También hay a bordo un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, informó que una pareja de neerlandeses y un alemán fallecieron tras el presunto brote. Además, dijo que un británico se encontraba en cuidados intensivos en Johannesburgo, y dos miembros de la tripulación - uno británico y otro neerlandés - mostraban síntomas de la enfermedad.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) también informó el domingo de tres muertes vinculadas a este presunto brote del virus.



¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

De acuerdo con el sitio especializado Medline Plus, el hantavirus es un virus presente en algunos roedores silvestres, especialmente en especies como el ratón ciervo. Estos animales no desarrollan la enfermedad, pero sí eliminan el virus a través de su orina, saliva y excrementos. Generalmente, no es transmitido a personas en la mayoría de los casos, lo que limita su propagación a exposiciones ambientales específicas.



La infección en humanos ocurre principalmente cuando se inhalan partículas contaminadas que se suspenden en el aire. Esto puede suceder al barrer o limpiar espacios cerrados que han estado desocupados durante mucho tiempo, como bodegas, cabañas o viviendas rurales. También existe riesgo al manipular objetos contaminados o al entrar en contacto directo con nidos de roedores.

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Los hantavirus causan dos síndromes: el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS). En cuanto al HPS, "es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta los pulmones. Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus por lo general empiezan a aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con un roedor infectado", según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)

Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que está actuando con sentido de urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.



Síntomas del hantavirus

Los síntomas del hantavirus suelen aparecer entre una y cinco semanas después del contacto con el virus. En su fase inicial, pueden confundirse fácilmente con una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. En los primeros días, la persona puede experimentar:



Fiebre repentina

Escalofríos

Dolores musculares, especialmente en espalda y piernas

Dolor de cabeza

Cansancio general

Malestar corporal

En algunos casos también aparecen síntomas digestivos como náuseas, vómitos o dolor abdominal. Esta etapa puede durar entre tres y cinco días, y es frecuente que la persona crea que se trata de una infección viral leve. Un aspecto característico es que, tras estos primeros síntomas, puede haber una breve sensación de mejoría. Sin embargo, esta fase es engañosa, ya que precede a una etapa más grave.



Fase cardiopulmonar: síntomas graves

Después de ese breve alivio, la enfermedad puede avanzar rápidamente hacia una fase crítica. En este punto, el virus comienza a afectar los pulmones y el sistema cardiovascular. Los síntomas incluyen:



Tos seca persistente

Dificultad para respirar

Sensación de opresión en el pecho

Respiración rápida y superficial

Debilidad intensa

En esta etapa, los pulmones pueden llenarse de líquido, lo que impide una adecuada oxigenación de la sangre. Como consecuencia, los niveles de oxígeno disminuyen y pueden aparecer signos como labios o uñas con tonalidad azulada. La progresión puede ser rápida, incluso en cuestión de horas, y requerir atención en unidades de cuidados intensivos.



Complicaciones asociadas al hantavirus

El hantavirus puede desencadenar complicaciones severas, entre ellas:



Insuficiencia respiratoria

Fallo renal

Presión arterial baja

Problemas cardíacos

Estas complicaciones explican por qué la enfermedad tiene una tasa de mortalidad considerable en los casos más graves. Es fundamental acudir a un servicio de salud si una persona presenta síntomas similares a los de la gripe después de haber estado en contacto con ambientes donde podría haber roedores. La detección temprana permite iniciar medidas de soporte que pueden marcar la diferencia en la evolución del paciente.



¿Cómo funciona el diagnóstico y el tratamiento?

El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos contra el virus en la sangre. Además, los médicos pueden solicitar exámenes como radiografías de tórax, análisis de orina y pruebas de función renal y hepática para evaluar el estado general del paciente.

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No existe un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus. La atención médica se centra en el manejo de los síntomas y el soporte vital. En los casos graves, puede ser necesario el uso de oxígeno, ventilación mecánica o equipos especializados para mejorar la oxigenación de la sangre. La prevención se basa en evitar el contacto con roedores y sus desechos. Algunas recomendaciones incluyen:



Mantener los espacios limpios y libres de restos de comida

Sellar grietas o accesos por donde puedan ingresar roedores

Ventilar lugares cerrados antes de limpiarlos

Usar desinfectantes en superficies potencialmente contaminadas

No barrer en seco áreas con posible presencia de excrementos

En caso de infestaciones, expertos recomiendan acudir a servicios profesionales de control de plagas.



Que no "cunda el pánico"

"No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", señaló Hans Kluge, director de la OMS para Europa. El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y "no se transmiten fácilmente entre personas".

En su primer comunicado sobre la situación, Oceanwide Expeditions, especialista en expediciones polares, había confirmado "una grave situación médica" a bordo del MV Hondius. Posteriormente anunció las tres muertes. Aunque en el caso del británico en cuidados intensivos en Johannesburgo se confirmó el contagio por hantavirus, no se sabe aún si este virus provocó las tres muertes, según la empresa de cruceros.

"La causa exacta y cualquier posible vínculo están bajo investigación", indicó el operador del buque.

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co