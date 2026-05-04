Resultados Súper Astro Luna hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de Súper Astro Luna se realiza este lunes 4 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Cada noche, miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de conocer la combinación ganadora y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.



Este juego mantiene su reconocimiento gracias a una dinámica particular que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades de acierto y lo diferencia de otras modalidades de chance en el país. La expectativa se mantiene alta entre los participantes, quienes consultan en tiempo real los resultados.



Resultados Súper Astro Luna hoy, 4 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto. No obstante, el plan de premios también contempla pagos por coincidencias parciales, lo que incrementa las oportunidades de ganar.



¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Participar en Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco. Además, pueden definir el valor de su apuesta según sus preferencias.

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También existe la opción automática, en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo zodiacal, facilitando la participación para quienes prefieren una selección rápida.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo de Súper Astro Luna se realiza diariamente en horario nocturno, con variaciones según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios permiten a los jugadores seguir la transmisión en vivo y conocer los resultados de manera inmediata.



Plan de premios del Súper Astro Luna

El esquema de pagos contempla varias categorías según el nivel de acierto:



Cuatro cifras y signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces lo apostado.

Tres cifras y signo: paga 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo: paga 100 veces lo jugado.

Este sistema de premios convierte al juego en una opción atractiva para quienes buscan diferentes formas de ganar.



¿Cómo reclamar el premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. También se recomienda verificar los resultados a través de canales oficiales.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren validaciones adicionales y están sujetos a retenciones de ley, conforme a la normativa vigente.



Con una nueva jornada en curso, el Súper Astro Luna continúa posicionándose como una de las alternativas favoritas del chance en Colombia, manteniendo viva la expectativa diaria de miles de jugadores que confían en acertar la combinación ganadora.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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