En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
LIGA CONTRA EL CÁNCER
ACCIDENTE MONSTER TRUCK
MUERTE SUBTENIENTE
MET GALA 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Súper Astro Luna hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Súper Astro Luna hoy, lunes 4 de mayo de 2026: números ganadores

Miles de colombianos siguen atentos este lunes 4 de mayo al Súper Astro Luna, un juego que combina cifras y signos del zodiaco para definir a sus ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Resultados Super Astro Luna -
Resultados Super Astro Luna -
Super Astro Luna

El sorteo de Súper Astro Luna se realiza este lunes 4 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Cada noche, miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de conocer la combinación ganadora y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta jornada.

Este juego mantiene su reconocimiento gracias a una dinámica particular que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades de acierto y lo diferencia de otras modalidades de chance en el país. La expectativa se mantiene alta entre los participantes, quienes consultan en tiempo real los resultados.

Resultados Súper Astro Luna hoy, 4 de mayo de 2026

  • Número ganador: por definir
  • Signo zodiacal: por definir

Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto. No obstante, el plan de premios también contempla pagos por coincidencias parciales, lo que incrementa las oportunidades de ganar.

¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Participar en Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco. Además, pueden definir el valor de su apuesta según sus preferencias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

También existe la opción automática, en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo zodiacal, facilitando la participación para quienes prefieren una selección rápida.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo de Súper Astro Luna se realiza diariamente en horario nocturno, con variaciones según el día de la semana:

  • Lunes a viernes: 10:40 p.m.
  • Sábados: 10:42 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios permiten a los jugadores seguir la transmisión en vivo y conocer los resultados de manera inmediata.

Plan de premios del Súper Astro Luna

El esquema de pagos contempla varias categorías según el nivel de acierto:

  • Cuatro cifras y signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces lo apostado.
  • Tres cifras y signo: paga 1.000 veces la apuesta.
  • Dos cifras y signo: paga 100 veces lo jugado.

Este sistema de premios convierte al juego en una opción atractiva para quienes buscan diferentes formas de ganar.

¿Cómo reclamar el premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. También se recomienda verificar los resultados a través de canales oficiales.

Últimas Noticias

  1. Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 4 de agosto de 2025: números ganadores
    Imagen de referencia de ganadora de la Lotería de Cundinamarca.
    Lotería de Cundinamarca
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo hoy lunes, 4 de mayo de 2026: números ganadores

  2. Resultados Baloto y Revancha sábado 25 de octubre de 2025: números ganadores
    Resultados Baloto -
    Foto: Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, lunes 4 de mayo: números ganadores

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren validaciones adicionales y están sujetos a retenciones de ley, conforme a la normativa vigente.

Con una nueva jornada en curso, el Súper Astro Luna continúa posicionándose como una de las alternativas favoritas del chance en Colombia, manteniendo viva la expectativa diaria de miles de jugadores que confían en acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Super Astro

Publicidad

Publicidad

Publicidad