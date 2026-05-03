Alerta mundial por el hantavirus: tres personas murieron en un crucero entre Argentina y Cabo Verde

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos vinculados a un posible foco de infección por hantavirus, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, en un crucero en el océano Atlántico.



El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde. El domingo se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, constataron un fotógrafo y un camarógrafo de la AFP. "La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo", declaró esa agencia de la ONU a la AFP.

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"A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", precisó la OMS. Ese pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue hospitalizado en Johannesburgo, señaló un portavoz sudafricano, Foster Mohale, que depende del Ministerio de Salud.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. "Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves", indicó la OMS.



Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

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"Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tripulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus", agregó.

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Según una fuente conocedora del caso, que pidió mantener el anonimato, habría una pareja de neerlandeses entre los tres fallecidos. La tercera víctima seguiría a bordo del barco.

Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en la isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale. Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero, que no pudo indicar la nacionalidad de las víctimas.

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Según la fuente conocedora del caso, están en curso conversaciones para decidir sobre el traslado de otras dos personas enfermas a un hospital de Cabo Verde, para ser puestas en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

Por su parte, la OMS indicó que está "facilitando la coordinación" entre los países y los operadores del barco para "organizar la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas". Además, elogió "la rapidez de las medidas tomadas y la buena coordinación entre las partes implicadas".

El MV Hondius figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes. Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions. Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo con varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

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AFP