¿Qué es el hantavirus, enfermedad que se propagó en crucero con más de 140 personas?

Una enfermedad tiene en peligro a los tripulantes del buque MV Hondius, el cual zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo y transporta un total 149 personas de 23 nacionalidades. El hantavirus, como es conocida la enfermedad, al parecer, causó la muerte de tres personas: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana.



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El primer fallecido, un hombre holandés, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril y su cuerpo fue desembarcado en la isla británica de Santa Elena el 24 de abril. Tres días después, el 27 de abril, su esposa, también de nacionalidad holandesa, fue trasladada a un hospital en Johannesburgo, donde también falleció.

Según la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, "por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo". Sin embargo, ese mismo día, otro pasajero, de origen británico, "enfermó gravemente" y también fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece "en estado crítico aunque estable" y al que sí se le ha identificado una variante del hantavirus.



Finalmente, el pasado sábado 2 de mayo, un tercer pasajero de origen alemán falleció a bordo, aunque "aún no se ha determinado la causa", añadió el comunicado. El barco se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades han denegado la entrada por motivos de "seguridad pública nacional".



¿Qué es el hantavirus?

Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el hantavirus hace parte de una familia de virus que se contrae a través de roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se exponen a su orina, excrementos y saliva. También se puede propagar a través de la mordedura o el rasguño de un roedor, pero esto es más inusual.



Los hantavirus causan dos síndromes: el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS). En cuanto al HPS, "es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta los pulmones. Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus por lo general empiezan a aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con un roedor infectado".

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Los síntomas más comunes de esta enfermedad respiratoria son fatiga, fiebre, dolores musculares, en especial en los grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros. También, los infectados pueden presentar dolores de cabeza, mareos, escalofríos y problemas abdominales.

Por otro lado, la HFRS, el otro síndrome que puede causar el hantavirus, afecta los riñones, y aparece generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición. En casos raros, podrían demorar hasta 8 semanas en aparecer. Los síntomas más comunes son dolores de cabeza intensos, dolor en la espalda y el abdomen fiebre/escalofríos, náuseas y visión borrosa.

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Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que está actuando con sentido de urgencia para apoyar la respuesta al brote de hantavirus que ha ocurrido a bordo de un crucero en el Atlántico, y aseguró que no hay motivo de alarma ni riesgo para la población en general.

"Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica", señaló el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge. La entidad precisó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen estar relacionadas con la exposición a roedores infectados.

LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE

