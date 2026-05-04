“Queremos volver a casa”: el angustiante testimonio de influencer en crucero varado por hantavirus

La incertidumbre se ha convertido en la rutina diaria de decenas de pasajeros que permanecen a bordo de un crucero retenido en medio del océano Atlántico, tras detectarse un brote de hantavirus que, hasta el momento, habría causado la muerte de al menos 3 personas. Entre estas personas que se encuentran la ambarcación está el influencer de viajes Jake Rosmarin, quien decidió romper el silencio y compartir con sus seguidores el difícil momento que atraviesan desde el interior del barco.



El caso, ha captado la atención internacional debido a la emergencia sanitaria de la embarcación que transporta más de 100 personas. El crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia con destino a Cabo Verde, quedó varado luego de que las autoridades de ese país negaran el desembarco de los pasajeros tras conocerse el brote.

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Desde su camarote, donde permanece en aislamiento, Rosmarin grabó un video de poco más de un minuto en el que expone el lado humano de la crisis. Su mensaje, breve pero contundente, es un reflejo del impacto emocional que atraviesan quienes siguen a bordo.

“Normalmente no haría un video como este, pero siento la necesidad de decir algo”, comenzó el influencer. Y luego agregó: “Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”.



“No somos solo una historia. No somos solo titulares. Somos personas. Personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa”, afirmó visiblemente afectado por la situación.



VIDEO | Jake Rosmarin es uno de los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y ha publicado este lunes un mensaje en redes sociales explicando, entre lágrimas, la difícil situación que se vive en el barco, donde ya han fallecido tres personas y hay… pic.twitter.com/DwSuTarU40 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 4, 2026

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¿Cómo se vive a bordo del MV Hondius?

“Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil lo que queremos es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, señaló el joven

De acuerdo con el protocolo que activó la operadora del crucero, las medidas sanitarias implementadas incluyen aislamiento en camarotes, desinfección constante y monitoreo médico permanente, lo que ha transformado por completo la experiencia de viaje que inicialmente prometía mostrar "algunas de las islas más remotas de la Tierra”.

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El crucero había iniciado su travesía el 1 de abril y durante los primeros días el recorrido se desarrolló con normalidad. Sin embargo, la situación dio un giro a partir del 11 de abril, cuando según los medios, se registró la primera muerte a bordo.

Posteriormente, se confirmaron otros dos fallecimientos, mientras que un pasajero fue evacuado hacia Sudáfrica y permanece en estado crítico con diagnóstico de hantavirus. Además, se reportaron tripulantes con síntomas respiratorios, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

En total, 149 personas de 23 nacionalidades continúan a bordo sin posibilidad de desembarcar, mientras se evalúan alternativas para trasladar la embarcación y realizar controles más amplios.



El llamado a la empatía

En medio de la atención mediática, Rosmarin también hizo un llamado a quienes siguen el caso desde el exterior. “Si estás viendo cobertura sobre esto, recuerda que hay gente real detrás de esto”, dijo.

El influencer, conocido por compartir imágenes de destinos remotos y experiencias de viaje, pidió respeto y dijo que estaría compartiendo detalles de la experiencia más adelante. “Voy a compartir más cuando pueda, pero por ahora, solo pido tu amabilidad y comprensión”.

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Mientras tanto, el futuro del crucero y de sus pasajeros sigue siendo incierto. Las autoridades mantienen el monitoreo en medio de la emergencia que mantiene en vilo tanto a quienes están a bordo como a sus familias en tierra firme.



¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores silvestres a través de su saliva, orina y excrementos. La infección en humanos suele ocurrir por la inhalación de partículas contaminadas en espacios cerrados o por contacto directo con nidos. Aunque los síntomas iniciales pueden confundirse con una gripe común (fiebre, dolores musculares y cansancio), la patología puede evolucionar hacia un síndrome pulmonar grave, causando insuficiencia respiratoria y acumulación de líquido en los pulmones.

Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico, por lo que el manejo médico se centra en el soporte vital y el control de los síntomas. La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz, basada en la ventilación de espacios cerrados y el sellado de grietas para evitar el ingreso de roedores. El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, trabaja junto a organismos internacionales para determinar el vínculo exacto entre el virus y los decesos reportados mientras la investigación continúa en curso.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co