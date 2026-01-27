¿Cómo puede saber si ya tiene la vacuna de la fiebre amarilla? Link para consultar

La fiebre amarilla continúa siendo un desafío para la salud pública en regiones tropicales, y en Colombia. Desde el 2024 hasta lo que va corrido del 2026, en el país se han registrado 155 casos de fiebre amarilla, principalmente en zonas rurales del país. Sin embargo, los especialistas advierten que esta cifra podría ser solo una parte del problema, ya que muchas personas presentan síntomas leves y no consultan a los servicios de salud.

Esta enfermedad vírica aguda y de carácter hemorrágico puede ser mortal, pero es completamente prevenible mediante una vacuna segura y gratuita. Según la página web del Ministerio de Salud, el término "amarilla" proviene de la ictericia (coloración amarillenta en la piel y ojos) que presentan algunos pacientes en fases avanzadas. La enfermedad es transmitida por mosquitos de las especies Aedes y Haemogogus, no se transmite de persona a persona.



¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

El Ministerio de Salud detalla que los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos y, en casos graves, hemorragias y falla orgánica. Una vez se adquiere la enfermedad, no existe un tratamiento antivírico específico; solo se brindan medida para combatir la fiebre y la deshidratación. Dado que la letalidad es alta, la prevención es la herramienta más eficaz.



¿Cómo evitar la fiebre amarilla?

Para evitar la enfermedad, el Ministerio de Salud recomienda la vacunación, especialmente para quienes residan o viajen a zonas de riesgo, que suelen ser regiones cálidas y húmedas con presencia de bosques tropicales. Aunque Colombia no restringe el ingreso de viajeros internacionales, sí recomienda la aplicación de la vacuna 10 días antes de ingresar a municipios de riesgo y solicitará el antecedente vacunal al entrar o salir de estas zonas. Además de la vacuna, se aconseja el uso de repelentes, camisas de manga larga y mosquiteros para reducir el riesgo de picaduras.



En Colombia, la vacunación se ofrece a toda la población sin importar su afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. La inmunidad efectiva comienza 10 días después de su aplicación en el 95% de las personas, alcanzando un 99% de protección a los 30 días.



Solo se requiere una dosis para toda la vida; sin embargo, actualmente las autoridades recomiendan un refuerzo si ya pasaron más de 10 años desde la aplicación. Por otro lado, si no es posible verificar el antecedente vacunal, las autoridades recomiendan aplicarla nuevamente.



¿Dónde ver si ya ha sido vacunado de la fiebre amarilla?

Si no recuerda haber recibido la dosis o perdiste tu carné físico, existen dos vías principales para verificarlo:

Plataforma Digital'MiVacuna': El Ministerio de Salud y Protección Social dispone del portal MiVacuna, donde los ciudadanos pueden consultar y generar su Carnet Digital de Vacunación. Este servicio permite descargar el soporte que certifica la aplicación de la dosis contra la fiebre amarilla de acuerdo con la normativa vigente.

Puntos de Vacunación y Sistema PAIWEB: Puedes acercarte a cualquier punto de vacunación en el país. Allí, el personal de salud puede consultar el sistema de información PAIWEB para verificar tus antecedentes.

Certificado Internacional: Para quienes viajan al exterior, la trascripción al Certificado Internacional de Vacunación se realiza en puntos autorizados por las Secretarías de Salud departamentales o municipales.

Es importante destacar que el uso de la información en estos portales es estrictamente personal y está protegido por la normativa de protección de datos. Solo se requiere el número de documento de identidad para consultar la vacuna.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

