La alerta sanitaria del Invima por producto para niños que podría causar problemas de salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de un producto dirigido a niños, el cual se estaría vendiendo en diferentes canales sin contar con la autorización correspondiente para su distribución en Colombia. Se trata de un producto denominado "Hansure Kids", el cual se está promocionando con un número de registro inexistente.

De acuerdo con la entidad, tras revisar sus bases de datos oficiales se determinó que este producto no posee registro sanitario vigente otorgado por el Invima, requisito obligatorio para que medicamentos, suplementos u otros productos relacionados con la salud puedan ser comercializados legalmente en el país. "Invima alertó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto Hansure Kids, el cual no cuenta con registro sanitario en Colombia, por lo que su distribución y venta en el país es fraudulenta", explicó la entidad.

Alerta por comercialización de producto infantil sin registro

La advertencia fue emitida por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del instituto, que señaló que "Hansure Kids" se promociona utilizando un número de registro sanitario que no corresponde a ningún código aprobado por la autoridad sanitaria. En la publicidad del producto aparece el número M-810329-6; sin embargo, este no forma parte de la codificación oficial utilizada por la entidad.



Según explicó el Invima, el uso de números de registro falsos o inexistentes es una práctica utilizada en algunos casos para generar confianza entre los consumidores, ya que da la impresión de que el producto ha sido evaluado y autorizado por las autoridades sanitarias. No obstante, en este caso la entidad confirmó que dicho registro no ha sido expedido ni autorizado.

La investigación también permitió establecer que el establecimiento denominado Laboratorio Pronarcol, que aparece mencionado en la promoción del producto, no figura dentro de los registros oficiales del Invima como empresa autorizada para fabricar o comercializar medicamentos o productos biológicos en Colombia.

Ante estas irregularidades, la entidad señaló que el producto debe considerarse fraudulento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 677 de 1995, normativa que regula aspectos relacionados con medicamentos y establece las condiciones bajo las cuales un producto puede clasificarse como ilegal o no autorizado.



Puede causar graves problemas para la salud

El Invima indicó que la distribución de este tipo de productos representa un riesgo para la salud pública debido a que no se conocen detalles sobre su composición, procedencia, procesos de fabricación ni condiciones de almacenamiento. Al no haber pasado por los controles técnicos y sanitarios correspondientes, no existe garantía sobre su calidad, seguridad o eficacia. Entre los posibles efectos que podría generar el consumo de productos sin control sanitario, la entidad mencionó:



Problemas gastrointestinales

Alteraciones digestivas

Episodios de hipoglucemia

Interacciones con otros medicamentos o alimentos

Por esta razón, la autoridad sanitaria recomendó a los ciudadanos no comprar ni consumir "Hansure Kids". Asimismo, pidió a las personas que actualmente estén utilizando el producto suspender su consumo de manera inmediata y consultar con profesionales de la salud en caso de presentar síntomas o reacciones inesperadas.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

