Duelo, tusa y salud mental: por qué la violencia no debe explicarse desde el estigma

Los episodios de violencia ocurridos en contextos de rupturas amorosas o pérdidas afectivas suelen despertar un debate público inmediato sobre el papel de las emociones y la salud mental.

En la opinión popular, el dolor asociado a una separación comúnmente llamado"tusa" se presenta con frecuencia como un detonante de agresividad. No obstante, desde la psiquiatría se enfatiza una precisión ética y clínica: ninguna forma de violencia es justificable, independientemente del contexto emocional.

Uno de los principales errores en la cobertura y el análisis de estos hechos es la asociación automática entre la violencia y la enfermedad mental. Según el doctor Diego Vargas, psiquiatra de la Clínica Montserrat, este vínculo carece de sustento clínico en la mayoría de los casos y refuerza el falso estigma de que"las personas con trastornos mentales son violentas".



El especialista señala que las conductas agresivas responden a múltiples factores (sociales, culturales o individuales) y que solo una evaluación profesional puede determinar si existe un diagnóstico psiquiátrico de base detrás de un acto violento.

Es fundamental comprender que el duelo no se limita al fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un vínculo afectivo tras una ruptura de pareja también desencadena este proceso.

La psiquiatría reconoce que experimentar tristeza, angustia o malestar profundo es una respuesta normal de la mente humana, siempre que el individuo cuente con el acompañamiento oportuno para tramitar dichas emociones.

Sin embargo, el riesgo aumenta cuando el duelo se vive en aislamiento. Existen señales de alerta que indican que el proceso podría estar evolucionando hacia un trastorno:



Aislamiento social marcado.

Consumo de sustancias psicoactivas.

Insomnio persistente.

Irritabilidad extrema.

Pérdida del control emocional.

Para el doctor Vargas, la conversación pública debe manejarse con rigor profesional.“Estigmatizar la salud mental no solo es incorrecto, sino contraproducente”, afirma.

Comprender el duelo como un proceso que requiere red de apoyo y en ocasiones atención especializada, permite avanzar hacia una sociedad con mayor capacidad preventiva.

Para quienes requieren apoyo especializado en el manejo de crisis emocionales o procesos de duelo complejo, la Clínica Montserrat ofrece servicios integrales y un equipo de expertos dedicados al diagnóstico y tratamiento de trastornos tanto psicológicos como psiquiátricos, brindando el acompañamiento profesional necesario para garantizar el bienestar de los pacientes y la prevención de conductas de riesgo.