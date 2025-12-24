En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / Duelo, tusa y salud mental: por qué la violencia no debe explicarse desde el estigma
Duelo, tusa y salud mental: por qué la violencia no debe explicarse desde el estigma

Expertos advierten que asociar la violencia con trastornos mentales tras rupturas amorosas refuerza estigmas. El duelo es un proceso natural que requiere acompañamiento.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
FOTO CLINICA MS.png

