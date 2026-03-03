¿Va a ir a México o al Mundial 2026? Esta es la vacuna que debe tener para poder viajar

Hay alarma en materia de salud pública en el mundo por un nuevo brote de sarampión. A finales de febrero de este año, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una circular por riesgo de brote dentro del país de cara al Mundial de Fútbol. En Colombia, a la fecha de publicación de este artículo, hay tres casos confirmados;: uno en Santander y dos en Bogotá.



Y es que entre los principales países que son sitios endémicos de esta enfermedad se encuentran México, Estados Unidos y Canadá, los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Cabe recordar que solo faltan 100 días para que inicie el máximo evento deportivo del balompié.

El secretario de Salud en Bogotá, Gerson Bermont, entregó detalles sobre tres casos que registró y confirmó el Distrito desde sus laboratorios, mismos que ya fueron reportados al Instituto Nacional de Salud. Uno de ellos se encuentra todavía en estudio. Los pacientes que presentan esta condición coinciden en que son viajeros que llegaron desde México a la capital. Bermont indicó que en el país azteca se está registrando una transmisión autóctona, así como en los otros dos anfitriones. Pero estos no son los únicos países, el secretario también señaló que España, Reino Unido y Venezuela figuran como sitios endémicos.



¿Qué hacer en caso de viajar?

“Si usted viaja a sitios endémicos y no recuerda tener esquema vacunal completo o si tiene alguna duda, mejor vacúnese”, indica Bermont a la población en general. Esta es la misma recomendación que han brindado otros expertos en la materia. Sin embargo, el secretario pide que haya especial atención sobre los más pequeños. Precisamente, los adultos deben cerciorarse que los niños menores de 10 años de edad tengan las dos dosis de la vacuna. Para los menores entre 6 y 17 años es recomendado que se aplique la dosis de refuerzo.



“Nosotros somos muy juiciosos vacunando los niños a un año, pero a los 18 meses empezamos a fallar la dosis de refuerzo y eso nos empieza a abrir ventanas de contagio”.



