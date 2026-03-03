Alerta de sarampión en Colombia: ¿quiénes deben aplicarse otra dosis de vacuna contra la enfermedad?

Las autoridades sanitarias en Colombia tienen las alertas encendidas por nuevos casos confirmados de sarampión. Por eso, piden a la comunidad que refuercen acciones de prevención para evitar el contagio de esta enfermedad. A pesar de lo que muchos creen, para estas épocas incluso puede llegar a ser necesario aplicar una dosis adicional de sarampión aunque ya cuenta con el esquema básico. Gerson Bermont, secretario de Salud en Bogotá, dio más detalles y especificó quienes deberían tomar estas medidas.



En Bogotá ya hay al menos tres casos confirmados por laboratorio, según declaró Bermont en entrevista con Noticias Caracol. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud confirmó ya dos de esos tres. Todos los tres se presentaron en pacientes que venían de viaje desde México, donde en este momento hay una transmisión autóctona. El secretario recordó que además del país azteca, estos brotes también se están registrando en Canadá y Estados Unidos.

En ese orden de ideas, las entidades sanitarias tiene activados los protocolos necesarios de vigilancia, prevención y atención para controlar casos importados. Uno de los pasos más importantes precisamente es la prevención por medio de acciones como vacunas. Bermont puntualiza que los niños menores de 10 años de edad deben tener dos dosis de la vacuna.



“Nosotros somos muy juiciosos vacunando los niños a un año, pero a los 18 meses empezamos a fallar la dosis de refuerzo y eso nos empieza a abrir ventanas de contagio”.



¿Qué pasa con quienes ya tienen el esquema de inmunización completo?

El secretario de Salud explicó que los expertos están recomendando a quienes ya tengan todas las dosis de sarampión que se apliquen una adicional como refuerzo.



“La mayoría de las personas de edad tuvimos sarampión o nos vacunaron muy juiciosos con sarampión, pero en las últimas generaciones -estamos hablando de hace 20 años- han disminuido las coberturas de vacunación. Especialmente antes de pandemia y durante pandemia se disminuyeron mucho y empezó a haber población susceptible para eso”.

La invitación que hace el funcionario distrital es que haya supervisión en los niños menores de 10 años para que tengan sus esquemas completos y que se aplique una vacuna de refuerzo entre los 6 y 17 años de edad.



A pesar de que la enfermedad del sarampión ya no es mortal como antaño, hay una tasa de contagio muy alta, la cual solo puede disminuir entre más personas estén inmunizadas.



