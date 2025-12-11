En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Giro en el caso Aida Victoria Merlano por fuga de su mamá: Procuraduría pide que la absuelvan

La Fiscalía, por su parte, no está a favor del pedido de la Procuraduría y pide que se mantenga la condena en contra de la hija de Aida Merlano, quien fue condenada a 42 meses por su fuga.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de dic, 2025
