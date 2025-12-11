Giro en el caso Aida Victoria Merlano por fuga de su mamá: Procuraduría pide que la absuelvan

El caso contra Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista del partido Cambio Radical Aida Merlano, protagonista de una fuga desde un consultorio odontológico ubicado en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, podría dar un giro luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara su absolución. El órgano hizo la petición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



Según la Procuraduría planteó que los videos que registraron los momentos en los que se encontraba Aida Victoria en el consultorio médico no son válidos, ya que esto es un espacio semiprivado y viola la intimidad de las personas.

Además, señaló el ente de control que no hay pruebas suficientes que den certeza de que Aida Victoria haya instrumentalizado a su hermano para la fuga de su mamá.

“Las actividades allí desplegadas, atención odontológica, hacen parte de la esfera estrictamente personal y reservada tanto del médico como del paciente”, indicó Jaime Gutiérrez, procurador delegado.



Agregó Gutiérrez que “resulta insostenible, como lo hace la segunda instancia, fundamentar la validez del registro únicamente en la autorización otorgada por el dueño del consultorio para la entrega de esos videos, insisto, haya sido voluntaria. Esto se debe a que las imágenes no solo conciernen actividades desplegadas por él, sino por terceros, cuya intimidad debía ser respetada y no objeto de injerencia por parte de la autoridad judicial”.



Fiscalía dice no a solicitud de Procuraduría sobre Aida Victoria Merlano

No obstante, la Fiscalía General de la Nación pidió mantener la condena en contra de Aida Victoria Merlano y señaló que sí hay pruebas que evidencian que esta mujer colaboró con la fuga de su mamá y se apoyó en su hermano para efectuar la huída.



“Si en este proceso se demostró con videos y testimonialmente que la acusada intervino junto con su hermano de 17 años en el punible de fuga de su progenitora, ninguna duda hay acerca de que fue autora del delito de utilización de menor. La censura no debe prosperar”, dijo Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, el abogado de Aida, Victoria Merlano, el jurista Miguel Ángel del Río, indicó que hay seis razones por las cuales se pide que sea absuelta Aida Victoria Merlano. Todos estos argumentos, el de la Fiscalía, la Procuraduría y el de la defensa de Aida Victoria serán analizados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para tomar una determinación.



Las pruebas contra Aida Victoria Merlano

Según la investigación, Aida Victoria llevó a su hermano menor de edad (17 años) a un consultorio odontológico en Usaquén, donde ocultó en un morral una soga, guantes y otros elementos necesarios para la evasión. Estos objetos fueron colocados en el baño del lugar y minutos después la excongresista llegó simulando una cita médica.

Las pruebas establecen que Merlano Rebolledo tomó los artículos del maletín y los utilizó para escapar del INPEC, lanzándose por una ventana del segundo piso. Este plan, según la Fiscalía, no habría sido posible sin la intervención de Aida Victoria, quien facilitó el acceso del menor y los implementos para la fuga. Por ello, fue declarada responsable de los delitos de uso de menores para la comisión de delitos y fuga de presos, y condenada a siete años y seis meses de prisión, además de una inhabilidad de 90 meses para ejercer cargos públicos.

El fallo fue apelado por la Fiscalía, que busca que se le considere coautora y no cómplice, lo que implicaría una pena mayor. Estas pruebas se complementan con testimonios, registros de cámaras y la relación directa entre los elementos encontrados y la ejecución del escape, que convirtió a la excongresista en prófuga de la justicia.

