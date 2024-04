Intervención a Sanitas “es una retaliación” y “la idea es liquidarla”: Asociación de Pacientes

Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Pacientes de Sanitas, aseguró en diálogo con Noticias Caracol que “la intervención es una retaliación” del gobierno Petro contra la EPS.



No obstante, envió un parte de tranquilidad “a los usuarios, cotizantes y beneficiarios de que el servicio sigue igual. Puede mejorar o desmejorar, lo dirá el tiempo, generalmente cuando la Superintendencia se toma una EPS, el servicio desmejora, porque la idea es liquidar la EPS como ha sido históricamente, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, entran y no salvan las EPS, porque esa no es la función, sino liquidarla”.

“Ayer aclararon que no van a liquidar a la EPS Sanitas y creemos que en este primer año no lo harán, para los pacientes todo sigue igual. Ese es el mensaje tranquilizador, porque hay mucha llamada de qué hago. Todo sigue igual. Por el momento, los mismos centros médicos, las mismas clínicas, las mismas autorizaciones, con los problemas que tenemos, que van a continuar”, agregó.

¿Hay méritos para esta intervención?

“No hay méritos. Las fallas son de todas las EPS, entonces han debido intervenir todas las EPS, es lo lógico, porque todas tienen los mismos problemas. Todas tienen problemas de financiamiento, todas tienen el problema de desabastecimiento de medicamentos. O sea, ¿el debate que ha habido en el país sobre la insulina es sobre Sanitas? No, es sobre todas. Entendemos que Audifarma tiene problemas económicos, ahí viene otro problema para el país. Hay problemas con medicamentos. El principal problema es el desabastecimiento, pero hay otro problema del desabastecimiento, que es el agotamiento. ¿Es un problema de Sanitas? Sí es un problema de Sanitas, pero es un problema de todas las EPS. Si es por eso, las deben intervenir a todas, o si no, es una retaliación contra Sanitas”, declaró.

Quiceno sostuvo que a los usuarios de Sanitas “en reglas generales nos va bien y muy bien”. No obstante, reconoció que “hay problemas, sí, claro. Si usted habla con la gente del Chocó, pues tiene muchos problemas, o con la gente de los territorios, o con la gente de Cundinamarca que tiene que venir a su tratamiento de cáncer a Bogotá. Pero de todas formas eso no lo va a arreglar la Superintendencia, eso sigue igual. Los servicios de Sanitas son buenos. Sanitas siempre ha figurado entre las dos o tres mejores EPS del país”.

Por su parte, Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, manifestó que “la medida de intervención a Sanitas EPS no solamente es una medida necesaria, es una medida que además está consagrada por la ley cuando las EPS incumplen con los requisitos para su funcionamiento, como por ejemplo, no constituir las reservas técnicas que permitan un adecuado flujo de recursos para garantizar pagos oportunos a proveedores, a hospitales y a clínicas, para garantizar compra de medicamentos y entrega oportuna de ellos a sus usuarios”.

“Recordemos que el número de quejas y de tutelas han aumentado de manera vertiginosa contra Sanitas EPS durante el último año y es un indicador claro de que las cosas no están funcionando bien y que es necesario hacer correcciones”, añadió.

Precisó que “la EPS ha prestado servicios en las ciudades principales de una manera medianamente eficaz. Pero tal como lo dijo Gloria, la presidenta de los usuarios de Sanitas EPS, no se garantiza la atención en los territorios, ni en ciudades y municipios pequeños”.