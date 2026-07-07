Invima alerta por agua embotellada con registro sanitario falso: piden no consumirla

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización del agua embotellada de la marca "REFRESK", luego de establecer que el producto utiliza un registro sanitario inexistente y presenta incumplimientos en el etiquetado.

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La entidad informó que, durante las actividades de inspección, vigilancia y control que realiza de manera permanente en el territorio nacional, identificó irregularidades relacionadas con el producto Agua Pura Natural, comercializado bajo la marca "REFRESK".

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¿Por qué el Invima emitió una alerta sobre el agua embotellada?

La principal anomalía detectada corresponde al registro sanitario que aparece en el envase. Según explicó la entidad, el producto reporta el número R. SAT. 1912301, el cual no existe en las bases oficiales del instituto. Por esta razón, el agua fue catalogada como un producto fraudulento, al incumplir la normativa sanitaria vigente en Colombia.



Además de la utilización de un registro sanitario falso, el Invima indicó que el producto presenta fallas en el rotulado, por lo que no cumple con los requisitos exigidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano, "lo que representa un incumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables".



El registro sanitario es uno de los requisitos indispensables para que un alimento o una bebida pueda ser comercializado legalmente en Colombia. Este documento certifica que el producto ha sido evaluado por la autoridad sanitaria y que cumple con las condiciones establecidas para su fabricación, almacenamiento, distribución y venta.



Recomendaciones para quienes hayan comprado el producto

Tras la emisión de la alerta, el Invima recomendó a las personas que tengan en su poder esta agua embotellada suspender de inmediato su consumo. Asimismo, pidió informar sobre la presencia del producto a las autoridades sanitarias competentes para facilitar las labores de inspección y retiro del mercado.

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La entidad también recordó que antes de adquirir alimentos o bebidas es importante verificar la autenticidad del registro sanitario, una medida que puede ayudar a identificar posibles irregularidades y evitar la compra de productos que no cuentan con autorización. Como parte de la alerta sanitaria, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar acciones de búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales.

"En ese sentido, el Invima hace un llamado a la población para abstenerse de adquirir o consumir este producto y recomienda a quienes lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo e informar a las autoridades sanitarias competentes. Asimismo, recuerda la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de adquirir alimentos y bebidas", indicó la entidad.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co