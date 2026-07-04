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Noticias Caracol  / SALUD  / Más de 100 personas se contagian de norovirus en un crucero que partió de Estados Unidos

Más de 100 personas se contagian de norovirus en un crucero que partió de Estados Unidos

Los pasajeros reportaron síntomas gastrointestinales leves durante un viaje.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Crucero de contagiados por norovirus
El contagio se descubrió en el crucero Ruby Princess
cruceros-princess.com

Más de 100 personas se contagiaron de norovirus a bordo de un crucero de la compañía Princess Cruises, que regresó este jueves al puerto de San Francisco, California (Estados Unidos) con unos 3.000 pasajeros a bordo. El crucero Ruby Princess zarpó el mes pasado de California para un viaje de 20 días.

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Según un portavoz de la compañía citado por Los Angeles Times, los pasajeros reportaron síntomas gastrointestinales leves durante un viaje que partió de San Francisco el 12 de junio. Los pasajeros fueron tratados y no requirieron ser hospitalizados.

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Tras su regreso, el barco se sometió a limpieza y desinfección antes de zarpar para su próximo viaje esa misma tarde.

Al menos 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 miembros de la tripulación se contagiaron de la enfermedad y reportaron síntomas relacionados al norovirus, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por el rotativo.
(Lea también: Elevan a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola: esto advirtió la OMS)

¿En qué consiste el norovirus?

El norovirus es muy contagioso y es la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos, según los CDC.

Cada año se notifican alrededor de 2.500 brotes de norovirus en el país. La mayoría ocurre cuando personas infectadas transmiten el virus a otras mediante contacto directo.
(Le puede interesar: ¿Va al Mundial 2026? Ojo a las vacunas y los cuidados que recomiendan expertos antes de viajar)
La industria de los cruceros se ha visto sacudida tras los brotes de hantavirus y norovirus detectados este año en barcos de una naviera neerlandesa y otra británica, respectivamente en meses pasados, que obligaron a cientos de pasajeros a someterse a cuarentenas.

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EFE

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