Invima alerta por venta fraudulenta de producto marca "Bichota" con supuestos efectos potenciadores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización del producto denominado "concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca", marca “Bichota", el cual estaría siendo promocionado en plataformas digitales con supuestos beneficios sexuales y energizantes sin contar con autorización para ello.

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Según informó la entidad, el producto estaría utilizando de manera indebida el registro sanitario RSA-0021811-2022, documento que no autoriza la comercialización de ese alimento bajo las características ni ingredientes con los que actualmente está siendo ofrecido al público.

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Invima detectó irregularidades en los ingredientes y en la publicidad del producto

De acuerdo con la información entregada por el organismo sanitario, durante las labores de Inspección, Vigilancia y Control se evidenció que algunos componentes mencionados en el etiquetado del producto no están contemplados dentro del registro sanitario autorizado. El producto "está siendo promocionado en plataformas digitales, como suplemento con propiedades energizantes y sexuales".



Entre los ingredientes señalados por la entidad se encuentran la Damiana y la L-arginina, sustancias que aparecen en el empaque y en la publicidad del producto, pero que no hacen parte de la autorización otorgada en el registro sanitario mencionado.



Además de las inconsistencias relacionadas con los ingredientes, el Invima advirtió que el producto está siendo promocionado en internet como un suplemento con supuestos efectos "energizantes y sexuales, atribuyéndole beneficios preventivos, curativos y terapéuticos", por lo que este tipo de publicidad representa un incumplimiento de las disposiciones establecidas para la comercialización de productos alimenticios.



Producto marca "Bichota" fue calificado como fraudulento

Tras el análisis realizado por las autoridades sanitarias, el Invima reiteró que el producto marca "Bichota" es considerado fraudulento y, por tanto, no debe ser distribuido, vendido ni consumido en el territorio nacional. La alerta también señala que la comercialización del producto podría representar riesgos para la salud pública, especialmente porque los consumidores podrían adquirirlo creyendo que cuenta con respaldo sanitario o beneficios aprobados oficialmente.

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"Se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto, suspender su consumo en caso de haberlo adquirido y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes". Además, el Invima indicó que la detección de este producto se dio también gracias a reportes emitidos por organismos internacionales de vigilancia sanitaria.

Entre las entidades que emitieron notificaciones sobre el caso se encuentran la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF).

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Ante esta situación, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar el producto y suspender inmediatamente su consumo en caso de haber sido adquirido y reportar cualquier punto de venta o publicación relacionada ante las autoridades sanitarias correspondientes.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co