La detección temprana es un compromiso de vida frente al cáncer

El cáncer se mantiene como uno de los desafíos más críticos para la salud pública global, posicionándose como una de las mayores causas de muerte en el mundo. Ante este panorama, Famisanar destaca que la prevención y la detección temprana no son solo opciones médicas, sino las intervenciones más efectivas para reducir significativamente la carga de esta enfermedad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La incidencia del cáncer en el país exige una atención prioritaria. Según el informe GLOBOCAN 2022, Colombia registró 115.000 casos incidentes a nivel general. Con corte al 31 de octubre de 2025, en Colombia 782.868 casos de cáncer recibieron atenciones en el sistema de salud. Mama, cáncer, próstata y colon y recto son algunos de los tipos de cáncer que concentraron las cifras más altas en el país.



Cáncer de mama: 13.7%

Cáncer de próstata: 12.8%

Cáncer de colon y recto: 9.5%

Cáncer de estómago: 7.3%

Según la información compartida por Famisanar, el cáncer se define como una enfermedad en la que células del cuerpo se multiplican sin control, pudiendo diseminarse a otras partes del organismo. En condiciones normales, las células se dividen para formar nuevas según la necesidad del cuerpo; sin embargo, cuando este proceso se altera, se forman células anormales que pueden dar lugar a tumores.

Famisanar informa que el cáncer es un proceso donde células del cuerpo se multiplican sin control y pueden diseminarse a otras partes del organismo (metástasis). Para la entidad, es fundamental que la población identifique los factores de riesgo modificables. El consumo de tabaco y alcohol, la alimentación poco saludable y la inactividad física son determinantes.



Asimismo, la entidad advierte sobre infecciones crónicas carcinógenas (responsables del 13% de los casos mundiales en 2018), como las causadas por Helico bacter pyloriy el Virus del Papiloma Humano (VPH).



El riesgo de cáncer puede reducirse significativamente mediante hábitos saludables: evitar el tabaco, mantener un peso adecuado, vacunarse contra el VPH y la Hepatitis B, y reducir la exposición a la radiación ultravioleta.

Publicidad

Famisanar enfatiza que un diagnóstico precoz basado en el conocimiento de los síntomas y el acceso rápido a servicios clínicos mejora significativamente la vida de los pacientes. Cánceres como el de mama, cuello uterino y colorrectal tienen probabilidades de curación elevadas cuando se detectan en etapas iniciales. La invitación institucional es clara: la consulta oportuna ante cualquier signo de alarma es la herramienta más poderosa para salvar vidas.