Tres casos de sarampión confirmados en Colombia: dos en Bogotá y uno en Santander

En Colombia se confirmaron tres casos de sarampión importado, dos de ellos en Bogotá y uno en Bucaramanga, Santander, según informó el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de Salud (INS). La confirmación se dio luego de los análisis de laboratorio realizados como parte de la vigilancia epidemiológica permanente que adelanta el INS en coordinación con los laboratorios departamentales y distritales de salud pública.

La alerta se da en medio de la notificación de varios casos en países como México, Estados Unidos y Canadá, donde la Organización Panamericana de la Salud ha emitido recomendaciones para fortalecer la vacunación y la detección temprana ante el aumento de reportes en algunos territorios. Por su parte, desde que en Colombia se identificaron los casos sospechosos, se activaron medidas de vigilancia epidemiológica, como contactos estrechos, la verificación de esquemas de vacunación y el denominado bloqueo vacunal, que consiste en inmunizar a las personas cercanas al caso confirmado.

Los casos de sarampión confirmados en Colombia

Las personas afectadas son hombres de 29, 30 y 35 años que llegaron recientemente al país desde México. Las pruebas de sarampión incluyeron estudios serológicos para detección de anticuerpos y pruebas RT-PCR en tiempo real, tanto en los territorios como en el laboratorio nacional, con resultados coincidentes, según confirmó a Noticias Caracol la directora del INS, Diana Pava. Tras la detección inicial se activó el protocolo establecido para enfermedades que se encuentran en fase de eliminación en la región, como el sarampión y la rubéola.



#LOÚLTIMO | Ministerio de Salud confirmó tres casos de sarampión en Colombia, dos de ellos en Bogotá y otro en la ciudad de Bucaramanga. La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, explicó cómo se detectó la enfermedad en el país.



"Todos los días se analizan diferentes virus en apoyo con los laboratorios departamentales de salud pública. Cuando ingresan estos casos se hacen diferentes pruebas, unas de anticuerpos, otras de RT-PCR en tiempo real (...) se realiza también en el instituto de manera sincrónica, dan los mismos resultados y se procede a una parte muy importante que el algoritmo aplica especialmente para el periodo que nos encontramos en el contexto de eliminación de síndrome de rubéola, sarampión y rubéola congénita", indicó la funcionaria.

Los análisis permitieron establecer que los tres casos corresponden al genotipo D8, identificado como virus salvaje, lo que confirma que se trata de contagios importados. Las autoridades aclararon que esta situación no modifica la certificación de eliminación del sarampión en el continente americano, aunque sí obliga a reforzar las acciones de prevención y control. Las autoridades también revisan los trayectos realizados por los pacientes, incluidos los medios de transporte utilizados, los lugares visitados y las posibles exposiciones en aeropuertos o terminales.



¿Qué recomiendan las autoridades frente a casos confirmados de sarampión?

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos: una persona infectada puede transmitirlo a entre 12 y 18 personas no vacunadas. Además, el virus puede permanecer en el aire o en superficies hasta por dos horas en espacios cerrados. Frente a esta situación, el llamado principal es a revisar el esquema de vacunación.

En Colombia, la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas) hace parte del Plan Ampliado de Inmunizaciones y se aplica de manera gratuita. El esquema contempla una primera dosis al año de edad y una segunda a los 18 meses. Las autoridades recordaron que todas las personas deben contar con dos dosis documentadas de la vacuna. En caso de no tener claridad sobre el antecedente de vacunación, se recomienda consultar el carné y acudir a un punto de inmunización para recibir orientación.

Para quienes planean viajar a países donde se han reportado casos, el Ministerio recomienda aplicarse una dosis de refuerzo al menos 15 días antes del desplazamiento. No se aconseja vacunarse el día previo al viaje, ya que el organismo requiere tiempo para generar la respuesta inmunológica adecuada. Además de la triple viral, en el país está disponible la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola, conocida como dosis del viajero. Ambas están incluidas en el esquema oficial y no tienen costo para la población.

Según datos oficiales, existen más de 3.000 puntos de vacunación habilitados en el territorio nacional, distribuidos en instituciones prestadoras de salud, centros médicos y puestos extramurales. También se han reforzado acciones en puertos, pasos fronterizos y aeropuertos para facilitar el acceso a la inmunización.

