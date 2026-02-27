Actriz tratada por cáncer denuncia demoras en su tratamiento con la EPS: “Ponen en riesgo mi vida”

Catalina Fernández es una actriz de 24 años que sufre de cáncer. Su vida ha pasado a tener otras prioridades, pues gira en torno a la redes sociales, su enfermedad y el drama que sigue viviendo para obtener el tratamiento necesario y tratar su tumor en quimioterapias. Pero con esta enfermedad, han llegado nuevas dificultades: cirugías que su EPS no ayudó a pagar y, ahora, una demora en su tratamiento que podría comprometer su vida.



Como Catalina, hay miles de colombianos que están en este limbo donde ninguna entidad les da respuesta mientras que su salud cada vez se deteriora sin recibir tratamiento digno. En el caso de esta actriz, lleva tres meses en los que ha tenido que mandar correos e instaurar tutelas para ver si hay avances, pero no los ha evidenciado hasta ahora. Fernández le explicó a Noticias Caracol que una junta médica del centro asistencial en el que es atendida resolvió formularle tres opciones de fármacos para la quimioterapia; los tres han sido patentados. Pero a la hora de pedirlos a la EPS Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), le indicaron a Fernández que estos no contaban con autorización de Invima.



¿Qué responde el Invima con el caso de Catalina?

El Invima (después de una tutela instaurada) le respondió a la joven que ellos sí habían avalado los medicamentos que le fueron formulados. “Entre ellos dos van pasando la pelota, pero ninguno autoriza; cada vez va pasando el tiempo y ellos ponen en riesgo mi vida”, señaló. El oncólogo que trata a Catalina ha sido claro con ella: los medicamentos que fueron planteados como opción sí cuentan con la autorización del Invima. Como van las cosas, sin una respuesta efectiva por parte de los involucrados, Catalina tendría que pagar más de 26 millones de pesos cada mes al instituto por su medicamento hasta que complete seis ciclos.

“En mis quimioterapias de hace casi dos años también tuve que poner una tutela porque sino me cambiaban de clínica”, contó Catalina. “Con tutela y todo hubo un medicamento que no me entregaron y el protocolo se hizo sin ese medicamento, pero eso viene pasando desde el inicio de mi proceso”, agregó.



Ninguna EPS quiso asumir el costo de su cirugía

Fernández relató que cuando ingresó por primera vez a urgencias por su tumor en el cerebro tuvo que asumir el costo de la intervención, ya que en ese momento estaba cambiando de entidad promotora de salud y ninguna de las dos quiso responder por el coste.

Ante un panorama en el que la víctima final es el paciente por las demoras, Catalina tendrá que reunirse con su oncólogo para evaluar nuevas posibilidades de tratamiento. El especialista le aseguró que entre más retraso haya en el proceso, su tumor podría hacer metástasis.



“Es muy triste” dice Juliana ante el paisaje con el que se encuentra en el sistema de salud colombiano. Esta joven talentosa trabaja en redes sociales y ha compartido cómo ha sido su experiencia con el cáncer, pero también ve reflejado en los comentarios que otros están pasando lo mismo que ella. “Creo que todos nos pegamos muchísimo de Dios y a partir de ahí tener mucha fe y esperanza que de alguna manera se va a hacer posible. Yo estoy esperando y creyendo muchísimo de que Dios va a interceder para que me den mis medicamentos y pueda iniciar mi quimioterapia”, concluyó.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram