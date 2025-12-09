Explosión en vía Bogotá-Medellín, en Copacabana, deja un muerto y varios heridos: esto se sabe

La vía Bogotá- Medellín fue totalmente cerrada luego de que se reportara una explosión en la jurisdicción de Copacabana, en el departamento de Antioquia, cerca al peaje. La detonación causó la muerte de una persona, según información preliminar, y dejó al menos otras dos heridas, que serían miembros de la Policía de carreteras. El corredor fue acordonado por seguridad.

Varios videos en redes sociales muestran al hombre fallecido tendido en el suelo y a varia personas alrededor, conmocionadas por lo que sucedió. Por el momento se investiga quién o quiénes estarían detrás de este ataque.

Noticia en desarrollo...