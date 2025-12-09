En vivo
Explosión en vía Bogotá-Medellín, en Copacabana, deja un muerto y varios heridos: esto se sabe

El corredor fue acordonado por seguridad y no hay paso mientras se atiende la emergencia. El atentado se presentó cerca al peaje de la jurisdicción de Copacabana, en el departamento de Antioquia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de dic, 2025
Explosión en autopista Bogotá-Medellín.
Explosión en autopista Bogotá-Medellín.
