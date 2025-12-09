Inversión de la Gobernación de Bolívar en vías de Cartagena alcanza los $80 mil millones

La Gobernación de Bolívar ha puesto en marcha un plan de intervención en infraestructura para el Distrito de Cartagena que, según las cifras oficiales, representa la mayor inversión en vías y parques realizada por la administración departamental en la historia de la ciudad. Con un monto de $80 mil millones de pesos, la iniciativa se enfoca en dos líneas de acción: el programa COMPI (Comunidad, Participación, Intervención) y los proyectos de gran envergadura a cargo de la Secretaría de Infraestructura.

La estrategia del gobierno de Yamil Arana Padauí busca abordar la movilidad y el fortalecimiento de la infraestructura social, articulando la gestión entre la entidad territorial y la ciudadanía. El plan se sustenta en la ejecución paralela de obras comunitarias de mediana escala y la rehabilitación de tramos viales de mayor impacto.

El programa COMPI (Comunidad, Participación, Intervención), se presenta como un modelo de ejecución de obras con participación directa de las Juntas de Acción Comunal y las comunidades. Sus resultados, detallados para 2024 y 2025, reflejan la intervención en más de 2.200 metros lineales de vías y la adecuación de aproximadamente 8.650 metros cuadrados en espacios comunitarios, impactando sectores de estratos diversos. Para 2026, la proyección es expandir estas intervenciones a barrios y corregimientos como Pasacaballos, Bocachica y Tierra Bomba.



En paralelo, la Secretaría de Infraestructura gestiona el componente de alto impacto, enfocado en la pavimentación y rehabilitación de 47 tramos viales en más de 20 barrios, con una inversión específica de más de $62.980 millones. Estas obras incluyen la rehabilitación de carpeta asfáltica, adecuación de drenajes y señalización, elementos fundamentales para la sostenibilidad de la malla vial urbana.



La administración destaca que la inversión y la metodología de trabajo tienen un enfoque centrado en las personas, buscando que el desarrollo se traduzca en una mejor calidad de vida para los habitantes.

No obstante, la magnitud de los recursos y la ambición del plan, el reporte oficial también identifica desafíos inherentes a la ejecución de proyectos de esta naturaleza. Entre los principales retos mencionados se encuentran:



La gestión predial en zonas que carecen de títulos formalizados.

Articulación con Aguas de Cartagena yAfiniapara renovación de redes.

La atención a requerimientos adicionales en escenarios comunitarios.

Este esfuerzo conjunto, que aborda la movilidad y la infraestructura social, busca transformar el entorno de la ciudad y sus corregimientos. A pesar de los desafíos logísticos inherentes a proyectos de esta escala, el compromiso de la Gobernación es enfrentarlos mediante el diálogo y la articulación.

Finalmente, este despliegue de recursos se traduce en un mensaje claro: las obras no solo son cemento y pavimento, sino una inversión directa en la esperanza, la dignidad y la calidad de vida de las familias cartageneras, impulsando un futuro más próspero para el Distrito.

