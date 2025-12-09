En vivo
Inversión de la Gobernación de Bolívar en vías de Cartagena alcanza los $80 mil millones
Inversión de la Gobernación de Bolívar en vías de Cartagena alcanza los $80 mil millones

La Gobernación de Bolívar ha activado un plan para infraestructura en Cartagena. La estrategia busca una transformación profunda de la movilidad urbana y el fortalecimiento social en el Distrito.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
FOTO GOBERNACION BOLIVAR.png

