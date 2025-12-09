En vivo
MUNDO  / ¿Dónde está María Corina Machado? La expectativa por su llegada a Oslo para recibir Nobel de la Paz

¿Dónde está María Corina Machado? La expectativa por su llegada a Oslo para recibir Nobel de la Paz

Su hermana, Clara Machado Parisca, aseguró que la líder opositora "está intentando llegar a Oslo", mientras admiradores venezolanos esperan su llegada. La tradicional conferencia de prensa del prestigioso reconocimiento fue postergada.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 9 de dic, 2025
María Corina Machado.
María Corina Machado.
AFP

