¿Dónde está María Corina Machado? La expectativa por su llegada a Oslo para recibir Nobel de la Paz

La presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado en Oslo, Noruega, para recoger el Premio Nobel de la Paz sigue siendo una incógnita a menos de un día de que empiecen los actos oficiales previstos para la entrega del galardón, que el régimen de Venezuela tachó este lunes de "subasta". Una legión de admiradores venezolanos esperan con incertidumbre su llegada este martes, pero persisten las dudas luego de que la tradicional conferencia de prensa de este reconocimiento fue postergada hasta una hora indeterminada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Machado tenía previsto dar la rueda de prensa este martes en el Instituto Nobel de Oslo a la 1 p.m. hora local, como antesala al evento de este miércoles en el que recibirá el premio de la Paz, pero su comparecencia fue aplazada. Así lo informó esa institución, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora "con un mínimo de dos horas de antelación".

El Instituto Nobel informó el sábado que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta le momento su paradero es desconocido. En Oslo, por lo pronto, ya se encuentran su madre, Corina Parisca; su hermana, Clara Machado Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, quien estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.



Precisamente, su hermana Clara aseguró en una entrevista con Blu Radio que la líder opositora "está intentando llegar a Oslo" para recibir el Premio Nobel de la Paz. Según dijo, el deseo de María Corina es "estar aquí con nosotros" y por eso la están esperando "con fe de que va a llegar muy pronto". "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.



El paradero de la opositora venezolana, que vive en la clandestinidad en su país desde inicios de este año, sigue sin conocerse, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025. También es una incógnita cómo y cuándo habría salido de Venezuela, en medio de la crisis de conectividad aérea que atraviesa Caracas, sin conexiones internacionales por las cancelaciones de varias aerolíneas que retiraron sus vuelos por las advertencias del peligro de sobrevolar la región de las autoridades estadounidenses, a raíz del despliegue militar de Washington en el Caribe.

Publicidad

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, su madre, Corina Parisca, sus hermanas y una decena de personas de su entorno aseguraban que no sabían dónde estaba, pero se mostraban confiados de su llegada. En el pequeño centro de la capital noruega se ven desde el lunes figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos venezolanos, todos en el exilio, que viajaron a Oslo para la entrega el miércoles del galardón.

A la ceremonia en la Municipalidad de Oslo están invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

Publicidad

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, también viaja a Oslo para asistir este miércoles a la entrega. "El presidente Gonzalez Urrutia aborda el avión que lo llevará a Oslo. Encuentro histórico con María Corina Machado, en cuyas voces se harán sentir los sentimientos de millones de familias venezolanas esperanzadas en recuperar, muy pronto, la libertad plena de nuestra patria", dice el texto publicado este martes.

Inhabilitada en Venezuela para ejercer cualquier cargo de elección popular, Machado encabezó la campaña electoral de Edmundo González como candidato de la coalición opositora Comando con Venezuela en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Según los datos oficiales del chavismo, fueron ganados por Nicolás Maduro para un nuevo mandato, pero la oposición se hizo con las actas de votación y denunció un "fraude electoral masivo". Edmundo González fue reconocido presidente electo por varios países, con Estados Unidos a la cabeza.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro. La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

En el poder desde 2013, Maduro está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Publicidad

Machado no ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

El Nobel a la opositora venezolana se anunció el 10 de octubre "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL