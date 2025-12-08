En vivo
Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Mujer vigilante denunció a inspector de Policía de Soacha por agresión sexual: revela video clave
Exclusivo

Mujer vigilante denunció a inspector de Policía de Soacha por agresión sexual: revela video clave

Un video muestra la agresión sexual que vivió una vigilante que trabajaba en una Inspección de Policía de Soacha. El responsable de este acto violento fue el inspector de Policía del lugar, José Arturo Figueredo. Dos mujeres más respaldaron la denuncia. El funcionario se defendió.

Por: Juan David Laverde Palma
Actualizado: 8 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Inspector de Policía de Soacha.

