Salario mínimo 2026: sectores presentan sus propuestas de incremento y se espera consenso

Como quedo establecido en el calendario de la mesa de concertación para establecer el salario mínimo de 2026, este martes 9 de diciembre es una fecha clave en el proceso de negociación entre el Gobierno, los empresarios, los representantes de los trabajadores y otros sectores.

“En nombre del presidente Gustavo Petro y del Gobierno, reitero nuestra disposición para que tengamos una discusión lo más racional posible y podamos explorar la posibilidad de encontrar un incremento del salario mínimo por consenso”, afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, durante la instalación de la mesa de concertación para determinar el aumento del salario mínimo para el próximo año.



9 de diciembre, fecha clave para concertación del salario mínimo 2026

En dicha instalación se dio a conocer el cronograma con el que funcionaría la mesa, en la que se especificó que este martes 9 de diciembre se presentarán las propuestas de incremento del salario mínimo para 2026 por parte de los diferentes sectores.



"En esa sesión, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Dane, el Banco de la República, los empleadores y las centrales sindicales presentarán las cifras de productividad laboral y sus propuestas de incremento del salario mínimo para 2026".

El Dane presentó el pasado viernes 5 de diciembre el IPC (Índice de precios al consumidor), el cual quedó en 5,3%. Esta cifra es relevante para determinar el aumento del salario mínimo. Tanto el Gobierno, como los represantes de los trabajadores, esperan que el incremento salarial sea superior al 10%, pero los empresarios podrían presentar una cifra diferente.

Los sindicatos y agrupaciones de trabajadores han dado a conocer que esperan un incremento del salario mínimo hasta de un 15% o al menos superior al 11%, mientras que el Gobierno Nacional propone el incremento en un 11%. Los empresarios han dicho que el salario no debe subir más de un 7%, según los datos más recientes. Sin embargo, hasta este 9 de diciembre se conocen los datos oficiales propuestos por cada representante.

Entre el 11 y el 15 de diciembre se llevarán a cabo las jornadas de concertación destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el aumento. Es importante destacar que el 15 de diciembre es el primer vencimiento legal establecido por la normativa para llegar a la concertación del aumento.

¿Qué pasa si no hay acuerdo de aumento en salario mínimo 2026 antes del 15 de diciembre?

Las diferencias entre lo que proponen trabajadores y los empresarios son de cinco puntos porcentuales, una brecha que, si bien es corta para algunos, puede ser la causa de que no se alcance un acuerdo antes del próximo 15 de diciembre.

De no llegar a un acuerdo una vez pasada esa fecha, el calendario fijado para estas concertaciones establece un protocolo que debe seguirse al pie de la letra. En primer lugar, se destinarán tres días para que los actores que intervienen en la mesa presenten sus respectivos escritos de salvedades; estos serán estudiados a más tardar el jueves 18 de diciembre.

Una vez finalice esta fecha, se establece un plazo de 10 días (entre el 19 y el 29 de diciembre) para que las partes de la mesa de concertación puedan fijar sesiones extraordinarias que extiendan el debate sobre el incremento del mínimo. Durante estos diez días, los actores podrán ponerse de acuerdo antes de que el aumento se fije por decreto presidencial..

En caso de que definitivamente no se llegue a un acuerdo, el presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá la obligación de establecer el aumento del salario mínimo vía decreto presidencial el martes 30 de diciembre.