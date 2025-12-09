En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Salario mínimo 2026: sectores presentan sus propuestas de incremento y se espera consenso

Salario mínimo 2026: sectores presentan sus propuestas de incremento y se espera consenso

Este martes 9 de diciembre es una fecha clave para la mesa de concertación para establecer el aumento del salario mínimo para 2026. Conozca los detalles de la negociación.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Salario mínimo 2026: sectores presentan sus propuestas de incremento y se espera consenso
Imagen de referencia de incremento del salario mínimo para 2026.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad