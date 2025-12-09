En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / El nuevo valor del salario mínimo en Venezuela calculado en dólares: ¿por qué no sube hace 3 años?

El salario mínimo en Venezuela permanece en el mismo valor en bolívares desde marzo del año 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales. Hoy, la cifra es abismal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 9 de dic, 2025
Salario mínimo en Venezuela -
AFP

