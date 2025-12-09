El nuevo valor del salario mínimo en Venezuela calculado en dólares: ¿por qué no sube hace 3 años?

El salario mínimo en Venezuela se ubicó este martes en apenas medio dólar mensual, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este ingreso se complementa con bonos gubernamentales que pueden alcanzar hasta 160 dólares, calculados a la tasa del día y entregados a empleados públicos, aunque sin incidencia en beneficios laborales.



De acuerdo con la cotización oficial del BCV, el dólar se situó en 262 bolívares, la moneda nacional. El salario mínimo, que sí afecta prestaciones como vacaciones, liquidación y utilidades, permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales.

No obstante, vivir con este monto es “prácticamente imposible” en Venezuela, afirmó a la agencia de noticias EFE un economista que prefirió mantener el anonimato. Según explicó, los ciudadanos dependen de bonos, remesas y ayudas para poder subsistir.



¿Es posible aumentar el salario mínimo en Venezuela?

Para el especialista, la pregunta no es cómo se vive con un salario tan bajo, sino qué ocurre en la economía que impide incrementarlo. “Por su propia inercia, la economía venezolana no puede soportar salarios altos porque su productividad es baja y sus costos operativos son altos”, señaló.

El experto considera “inviable” un aumento significativo por dos razones: el elevado número de empleados públicos y pensionados que dependen del Estado frente a los ingresos del país.



Según cifras de Transparencia, la nómina estatal alcanza unos 5.545.000 trabajadores, a los que se suman más de 4.500.000 pensionados, de acuerdo con la ONG Provea. Todos ellos perciben medio dólar al mes, pues la pensión equivale al salario mínimo.



Un incremento hasta 250 dólares mensuales para este grupo “excedería con creces la totalidad de los ingresos por exportación petrolera y recaudación tributaria” del país. “No hay suficientes recursos estatales para elevar el salario mínimo a esas magnitudes”, sentenció el economista. Sin embargo, admitió que podría haber un ajuste sobre los niveles actuales, dado el aumento de ingresos estatales respecto a años anteriores. No ofreció cifras concretas, argumentando que ello “depende de la situación fiscal gubernamental, para la cual -advirtió- no existen estadísticas confiables publicadas”.



Bonos gubernamentales en Venezuela

En los últimos años, el Gobierno ha mantenido congelado el salario mínimo, pero ha incrementado los bonos, que defiende como “una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones”, además de “evitar la inflación”. Actualmente, los bonos para empleados públicos incluyen uno de alimentación, de 40 dólares, y otro denominado “ingreso de guerra económica”, de 120 dólares.

Por su parte, Provea recuerda que, según la Constitución, el Estado “tiene la obligación de garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica”, cuyo valor fue en abril de 503,73 dólares, según datos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).



Salario mínimo en Colombia 2026: empresarios y trabajadores presentan propuestas

Este martes 9 de diciembre, los sindicatos de trabajadores en Colombia presentaron sus propuestas oficiales para el incremento del salario mínimo en 2026. Por ahora, se espera que en los próximos días continúen las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos y tratar de unificar posiciones. Sin embargo, la diferencia entre las partes sigue siendo de varios puntos porcentuales, lo que lleva a expertos a considerar que difícilmente se logrará la concertación prevista para el próximo lunes 15 de diciembre, según el cronograma establecido.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la propuesta actual de los empresarios contempla un incremento del 7,21% sobre el salario mínimo vigente. Por su parte, los trabajadores plantean un aumento del 16%. Ambas iniciativas, precisó el alto funcionario, incluyen el mismo porcentaje de ajuste para los subsidios de transporte destinados a quienes perciben menos de dos salarios mínimos mensuales.

