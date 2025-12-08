Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno

Nuevas revelaciones de los computadores de alias Calarcá dejan al descubierto que mientras el Estado redujo la persecución a las disidencias que él comanda, ese grupo guerrillero aprovechó la Paz total para fortalecerse y cometer toda clase de crímenes, incluyendo asesinato de líderes, el reclutamiento de niños y masacres. Así se evidencia en nuevos chats que Noticias Caracol revela en exclusiva.



El asesinato de excombatientes

Cuando las disidencias de “Calarcá” estaban en pleno cese al fuego con el Gobierno, el 6 de enero de 2024 el jefe criminal le dio la orden a uno de sus hombres de asesinar a sangre fría a un excombatiente de las Farc, firmante del acuerdo de paz, al parecer porque estaba hablando mal de él. “Chala”, el sicario, le envió a “Calarcá” una foto en la que aparece el hombre amarrado y le suministró su nombre. Esto dijeron en el chat:

Chala: Juan Gabriel Hurtado Bentancourt

Chala: Que el fue sicario del negro que está en la cárcel

Calarcá: ¿Y todavía me nombra a mí?

Chala: Sip

Calarcá: ese hp nunca lo he visto

Calarcá: y tiene más familia por ahí

Chala: un tío pero dice que él no sabE por qué ese tipo está por acá

Chala: Qué cosa mala lo emputó a usted para hablar

Calarcá: Maten a ese tipo

Chala: Ok

Calarcá: No tiene mujer ni hijos ahí en la casa

Chala: Mujer sí, pero hijos no

Calarcá: Jumm

Chala: Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos

Calarcá: Matenlo y lo dejan por ahí que lo recojan

En los computadores fueron halladas las fotografías de Juan Gabriel Hurtado -asesinado el 8 de enero de 2024 en La Macarena, Meta- mientras estuvo con vida y la imagen de su posterior asesinato la cual nos abstenemos de publicar. Tras el hallazgo del cuerpo, la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz emitió un comunicado describiendo el secuestro y asesinato y rechazando el crimen. “En colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace el de la vista gorda”.



“Desconocemos quiénes son los autores, pero realmente estamos preocupados por la situación que se viene presentando con los firmantes del acuerdo de paz, cuando llevamos 482 asesinatos, 1 secuestrado y 54 desaparecidos. Es una situación muy preocupante para los firmantes”, señalan desde la organización firmantes.



Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE, coincide en que hay una incoherencia entre lo que pasa en la mesa con el Gobierno y la realidad en los territorios.

“Que el EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frente) haya asesinado civiles y excombatientes durante su proceso de negociación es grave de por sí, y es grave por distintas razones. La primera es que es una violación del DIH, con o sin proceso de paz es una violación del DIH y los derechos humanos”, afirmó Johnson, quien agregó que “que sean excombatientes o que algunas de sus víctimas hayan sido excombatientes tanto de asesinato como de desplazamiento también es grave porque son personas que le apostaron a la paz en 2016, entonces el grupo a menudo dice que la implementación del 2016 va mal pero por sus propias acciones”.

Johnson explicó que esa disidencia “es un factor de por qué la implementación de 2016 va mal”. “Tiene un lado cínico en torno a ese discurso y para el Gobierno significa que debe definir algunas líneas rojas en términos de actuar del grupo mientras están en una mesa de paz y afectar la implementación del 2016 puede ser una línea roja bastante entendible y sólida para abordar otro problema que las mesas han tenido y que estos hechos muestran y es que hay unas brechas. No hay tanto vínculo entre mesa y territorio, es decir lo que ocurre en la mesa o los avances que pueden ocurrir en la mes no se ven muy reflejados en las dinámicas territoriales, y eso hace que muchas comunidades que siguen sufriendo la violencia de estos factores armados cuestionen la mesa y se pregunten qué paz se está negociando”.

Pero no se trata solo de firmantes del acuerdo de paz del 2016. En los dispositivos aparecen decenas de fotografías de víctimas que se ven secuestradas, amarradas o golpeadas y, posteriormente, sus cuerpos se ven acribillados, en algunos casos con tiros de gracia. Mientras esto ocurría, alias Calarcá consiguió el levantamiento de sus órdenes de captura luego de su nombramiento por parte del Gobierno como miembro representante o negociador.

Tan solo semanas después de conseguir este estatus, la caravana en la que se movilizaba “Calarcá” con sus hombres fue detenida con armas, dinero y un menor de edad reclutado. Por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, varios jefes guerrilleros fueron dejados en libertad, entre ellos alias Calarcá, episodio que generó muchos interrogantes de diferentes sectores, incluyendo la defensora del Pueblo, Iris Marín.

“Hay evidencia que el hecho de julio de 2024 pone en evidencia que la suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones, sino que en ese hecho, en la caravana, iban personas que no tenían suspendida la orden de captura e iban amparadas y escoltadas por la UNP. Había armas, dinero e iba un menor de edad. La duda ahí es cómo se evaluó esta situación por parte del Gobierno, qué medidas y protocolos se tomaron para evitar estos abusos y esto no le ha quedado claro a la Defensoría del Pueblo”, afirmó Marín.



Reclutamiento forzado de menores de edad

Aprovechando esa figura, el jefe de las disidencias continuó cometiendo graves crímenes, como el reclutamiento de niños. Uno de esos ejemplos está plasmado en esta conversación, en la que un lugarteniente suyo conocido con el alias de “El mueco” le entregó el reporte de dos personas reclutadas, entre ellas una niña de tan solo 14 años de edad.

Marzo 8 de 2024. Chat de "Mueco" con "Calarcá":

Mueco: Mi viejo, la muchacha de nombre Yurelli Yusmary Calvo Vega de la vereda La Belleza, jurisdicción de La Uribe, Meta, nombre de la mamá: Carmen Bibiana Mahecha, padre Orlando Calvo Rodríguez, hermanos cinco hombres, dos mujeres. Familia en el Ejército no, familia en la guerrilla no, grado de estudio octavo, enfermedades ninguna, hijos no. Edad 14 años, ingresa como guerrillera.

Mueco: El muchacho Joiner Villa, documento 1.117.535.798 edad 28 años, vivía en la Cristalina de Lozada. (...) buen tomador de trago, no presenta dificultades de salud, ingresa como guerrillero, hijos, un hijo de 11 años, vive en San Juan.

Calarcá: Buen día.

Calarcá: Listo, muy bien, enviémelos a donde tailor.

La defensora del Pueblo explicó que desde el año 2023, las disidencias de “Calarcá” se comprometieron a no reclutar menores. Sin embargo, esa entidad tiene evidencias de que está práctica continuó.

“Desde entonces, en el 2023 si bien se planteó esto, no hubo un mecanismo de monitoreo efectivo pues se había planteado en las mesas pero no fue efectivo de tal manera que no se pudo hacer seguimiento. Entonces no tenemos ese reporte de monitoreo de ese compromiso en el marco de las mesas. Y en cambio sí tenemos evidencia de que las disidencias de la líneas de “Calarcá” continuaron reclutando. La Defensoría del Pueblo ha constatado, además, casos específicos y muy graves que comprometerían la responsabilidad de estas disidencias. Además de este hecho está prohibido por el DIH pero es una prueba, es una práctica que evidencia el fortalecimiento de estas estructuras”, afirmó la defensora Marín.



Fortalecimiento militar de las disidencias

Los archivos de las disidencias dejan claro que mientras negocian con el Gobierno, esos grupos guerrilleros han aumentado su capacidad militar garantizando su expansión criminal. En varias conversaciones entre “Calarcá” y “Richard Catatumbo” se refieren a los arsenales que están comprando y movilizando a diferentes partes del país. En una de las conversaciones entre “Richard Catatumbo” y uno de los proveedores de armas hablan de la compra de 14 dragonov, un sofisticado rifle. También la compra de 50 granadas para fusil y 3 fusiles tavor como estos. El pantallazo de la conversación fue enviado a “Calarcá” para aprobar la compra.

Ese fortalecimiento militar que está ampliamente documentado en los dispositivos es algo que se refleja en las regiones del país.

“El EMBF liderado por “Calarcá” sí se ha fortalecido durante el proceso de negociación, según los registros que tenemos en la fundación CORE. En 2022 las unidades del hoy en día EMBF operaban en 66 municipios del país, ahora ese número ha aumentado a 110, según las cifras del Ministerio de Defensa. También en 2022 las unidades del hoy en día EMBF tienen alrededor de 1.400 hombres, ahora esa cifra ha aumentado a 2.800, es decir el doble de integrantes que tenían hace 3 años. Ahora, ese fortalecimiento sí empezó durante el Gobierno de (Iván) Duque y continuó durante el Gobierno de (Gustavo) Petro”, explicó Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE.

Las razones de este fortalecimiento, las explicó Johnson así de contundente: “Hay distintas razones que explican ese fortalecimiento, uno sí es el proceso de negociación y el aprovechamiento de los ceses bilaterales que hizo “Calarcá” y sus otras unidades para consolidar sus avances territoriales en distintas partes del país, pero también el hecho de que las economías ilícitas están más grandes y más rentables que nunca, permiten al grupo tener la plata necesaria para expandirse, también están gobernando, es decir controlando e influyendo en las comunidades más que antes en distintas partes del país, lo cual también les da más poder. Entonces sí, el grupo tiene más integrantes y más territorio que hace tres años, sí ha usado su proceso de negociación para lograr eso pero hay otros factores que también influyen y permiten que ese grupo haya expandido y fortalecido de tal forma en estos años y los años del gobierno de Duque”.

Todo indica que el discurso político de Petro va por un lado pero la realidad va por otro. En sus recientes respuestas públicas, el mandatario se refirió a la negociación con “Calarcá” desconociendo lo que está ocurriendo: “La posibilidad de una negociación seria, está en que Calarcá, colabore en transformar las zonas de hoja de coca en la selva amazónica del Guaviare y el Meta, en selva original, y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta”, escribió.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, explicó por qué las evidencias halladas en los computadores de “Calarcá” siembran un manto de duda sobre la negociación.

“Se entiende que el grupo pueda seguir cometiendo delitos, pero quienes los representan en la negociación tienen el deber, con implicaciones jurídicas, de concentrarse en el proceso, si alguno de ellos incurre en actividades ilícitas, enfrenta consecuencias legales, pero además afecta de manera grave la legitimidad y credibilidad de ese proceso de diálogo. Un miembro representante de un grupo armado ilegal tiene el compromiso de estar aportando en la mesa para llegar a un acuerdo de paz, si hace lo contrario estaría incumpliéndole al proceso, al gobierno y por supuesto al país”, afirmó Llorente.

Estas nuevas revelaciones de Noticias Caracol en los archivos secretos de las disidencias sobre asesinatos y reclutamientos de niños revelan que el único beneficiado con la Paz total es alias Calarcá con sus disidencias, que siguen delinquiendo sin la presión del Estado.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL