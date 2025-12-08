En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MARÍA CORINA MACHADO
LA PICOTA
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / UNIDAD INVESTIGATIVA  / Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno
Exclusivo

Nuevas revelaciones de archivos "Calarcá": sus acciones criminales durante diálogos con el Gobierno

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol presenta en exclusiva nuevas revelaciones de los computadores incautados a alias Calarcá y sus hombres. Mientras negocian la paz, esas disidencias reclutan niños, asesinan firmantes de paz y fortalecen su poder militar en Colombia.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Alias Calarcá

Publicidad

Publicidad

Publicidad