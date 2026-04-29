Pacientes con cáncer de Nueva EPS están en vilo tras decisión del Instituto Nacional de Cancerología

Hay preocupación entre los usuarios de la Nueva EPS luego de que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) informara que, de manera temporal, no podrá recibir pacientes nuevos con cáncer afiliados a esa entidad. Lo anterior debido a que no "se ha logrado establecer" un contrato entre el Instituto y la EPS, por lo tanto, no se ha llegado a un acuerdo de pago ni a las autorizaciones correspondientes para continuar operando.



Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de la Nueva EPS, indicó en entrevista con Noticias Caracol que se trata de un tema crítico, pues entre seis mil y ocho mil pacientes se verán afectados. Además, resaltó que el INC era vital, pues otras IPS ya habían cerrado la atención para los afiliados con cáncer de esa entidad, entre ellas, Méredi.

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"Estamos haciendo un llamado al Presidente de la República para que hoy dé una orden al interventor de llegar a unos pagos de la cartera y a un acuerdo de voluntades para contratar, y que no le devuelvan las cuentas ni le desglosen al INC por no tener contrato. Porque creo que este es un tema muy crítico, y también que la Procuraduría investigue al anterior interventor y a todas las directivas por permitir tener a la EPS sin una contratación oficial", aseguró.

Además, dijo que la junta directiva de la Nueva EPS tampoco ha tomado "cartas en el asunto" ni ha alertado sobre la situación, la cual, según dijo, afecta a los pacientes tanto física como emocionalmente. Resaltó que en el INC se atienden varias interconsultas "con muchas especialidades", para una atención integral. Por lo tanto, afirmó que el Gobierno Nacional debe tomar "la decisión de salvar vidas", ya que se trata de una "violación sistemática" del derecho a la salud.



Por su parte, la INC dijo en un comunicado que, a pesar de no tener contrato, durante varios meses ha seguido atendiendo pacientes. También, enfatizó en que sigue atendiendo sin restricción urgencias oncológicas las 24 horas, y a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer.



"Nos duele profundamente tener que tomar esta medida y la hemos postergado tanto como ha sido posible, porque nuestra razón de ser es atender a los pacientes con cáncer. Sin embargo, también debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos. Estamos trabajando con la Nueva EPS para solucionar esta situación. Lo fundamental entre un asegurador y una institución prestadora de servicios es contar con un contrato y las autorizaciones respectivas", dijo la INC.

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En el comunicado, añadió que tomaron esta decisión "esperando tener un diálogo inmediato que nos permita restablecer la atención a pacientes nuevos y seguir cumpliendo con nuestra misión. Agradecemos a los pacientes con diagnóstico reciente que, a partir del 1 de mayo de 2026, soliciten a la Nueva EPS información sobre la institución en donde podrán ser atendidos para recibir oportunamente su tratamiento".

LAURA VALENTINA MERCADO

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