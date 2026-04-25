Invima pide suspender consumo de reconocido tratamiento capilar: podría afectar la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar la comercialización del producto Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe, el cual estaría siendo distribuido sin registro sanitario como tratamiento capilar en forma líquida para consumo oral.

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La advertencia del Invima se originó tras una denuncia presentada ante la entidad sanitaria, en la que se alertó sobre la promoción y venta del producto, especialmente en la ciudad de Manizales. Según la información recopilada por la entidad, este jarabe se estaría ofreciendo como una alternativa para el cuidado del cabello y estaría siendo administrado de manera diaria por algunos consumidores.

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La entidad recordó que este tipo de productos suele promocionarse mediante internet, redes sociales y cadenas de mensajería, utilizando promesas sobre beneficios que no han sido comprobados científicamente. Estas prácticas, según el Invima, pueden generar falsas expectativas en los consumidores sobre los resultados que podrían obtener.



Invima emite alerta sanitaria por jarabe capilar

Sin embargo, el Invima confirmó que el producto mencionado no cuenta con registro sanitario vigente en Colombia, requisito obligatorio para cualquier medicamento, suplemento dietario o producto con fines terapéuticos que se comercialice en el país. Debido a esta situación, su venta y distribución son consideradas ilegales.



De acuerdo con la entidad, el producto no cumple con lo establecido en el Decreto 677 de 1995, normativa que regula el registro, fabricación, comercialización y control de medicamentos en Colombia. Al no cumplir con estos requisitos, el producto no ha sido evaluado en aspectos fundamentales como calidad, seguridad y eficacia.

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El Invima explicó que los productos catalogados como fraudulentos representan un riesgo para la salud pública, ya que se desconoce su composición real, origen de los ingredientes, procesos de fabricación y condiciones de almacenamiento.

Entre las recomendaciones dirigidas a la comunidad, la entidad indicó que las personas deben abstenerse de comprar el producto Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe, especialmente si se ofrece como tratamiento capilar de consumo oral.

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En el caso de las personas que actualmente estén utilizando este producto, el Invima recomendó suspender su consumo de manera inmediata. También indicó que, si algún usuario ha presentado efectos adversos o síntomas relacionados con su uso, debe reportarlo a las autoridades sanitarias a través de los canales oficiales dispuestos para este fin.

"De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte", indicó la entidad.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co