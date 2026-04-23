Esta es la lista actualizada en 2026 de lo que sí y lo que no cubren las EPS en Colombia

El sistema de salud colombiano volvió a ajustar los límites de lo que financia con recursos públicos. A través de una normativa reciente, el Ministerio de Salud publicó una nueva actualización del listado de tecnologías y servicios que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud, es decir, aquello que no será cubierto por las EPS.
La decisión no implica un cambio radical en la estructura del sistema, pero sí ordena y precisa qué procedimientos, medicamentos y servicios quedan por fuera de la financiación estatal. En total, la lista contempla 117 tecnologías y medicamentos, muchos de los cuales ya estaban excluidos en versiones anteriores del listado.
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De acuerdo con la información oficial, la mayor parte de los elementos que siguen por fuera del PBS corresponden a procedimientos estéticos, cosméticos o de confort, es decir, aquellos que no están relacionados con la recuperación de la salud o el tratamiento de enfermedades. Sin embargo, también se incluyen algunos medicamentos y tratamientos de uso clínico específico que ahora quedan fuera de cobertura en algunos casos.
Los servicios y medicamentos que quedan fuera del plan de las EPS
Procedimientos y cirugías estéticas
Todo lo que sea con fines cosméticos o de embellecimiento:
- Rinoplastia estética
- Liposucción
- Mamoplastia estética
- Gluteoplastia
- Blefaroplastia (párpados) por envejecimiento o estética
- Ritidectomía (estiramientos faciales)
- Cliteroplastia, himenoplastia, himenorrafia
- Engrosamiento o alargamiento de pene
- Depilación láser con fines estéticos
- Dermoexfoliación (peelings estéticos)
- Corrección estética de nariz, cejas o arrugas
Los especialistas insisten en que actualmente en Colombia los procedimientos de cirugía plástica deben garantizarse por la EPS solo cuando tengan fines reconstructivos o funcionales. "Si el paciente está sano y vamos a hacer una cirugía solo por fines estéticos, que no la cubra el sistema. Si hace parte de todo el conjunto de la reconstrucción para mejorar la calidad de vida de ese ser humano", manifestó la doctora Lina Triana, expresidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética.
Fertilidad y reproducción asistida
- Fecundación in vitro (FIV, incluso con ICSI)
- Inseminación artificial
- Tratamientos de reproducción asistida en general
Actualmente, en promedio, uno de estos tratamientos puede costar entre 25 y 30 millones de pesos y cada vez son más las personas que buscan el servicio. "La tasa global de fecundidad pasó del recambio poblacional que era 2.1 a 1. 7 y Colombia está incluso mucho más por debajo y eso significa que cada vez más mujeres y más parejas están necesitando tratamientos de reproducción asistida para lograr sus futuros embarazos", explicó el doctor Iván Montes, médico ginecobstetra de la Asociación de Reproducción Humana.
Medicamentos y tratamientos específicos excluidos
- Algunos analgésicos combinados (ej. acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos)
- Diacereína (ciertos casos de artritis)
- Minoxidil (en alopecia dentro del PBS)
- Buprenorfina en ciertos usos
- Otros medicamentos dependiendo de la indicación clínica
Terapias y procedimientos sin respaldo médico del PBS
- Aromaterapia
- Cámara hiperbárica (en usos no aprobados)
- Estimulación magnética transcraneal (en indicaciones no incluidas)
- Terapia celular no estandarizada
- Terapias "alternativas" no validadas clínicamente
- Terapia libre de gluten como tratamiento médico general
- Inyecciones de secretina
Productos de uso personal o cosmético
- Cremas faciales y corporales cosméticas
- Maquillaje
- Lociones hidratantes
- Toallas higiénicas
- Papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial
- Productos de aseo personal en general
Suplementos y productos no esenciales
- Vitaminas sin indicación médica específica
- Suplementos dietarios
- Edulcorantes, intensificadores de sabor
- Glucosamina (en varias indicaciones)
- Condroitina (en varias indicaciones)
Es importante recordar que el listado de servicios y tecnologías que no son financiados con recursos públicos de sistema de salud se actualiza cada dos años.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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