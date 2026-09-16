Minsalud lanza alerta por 15 casos de sarampión de personas que han llegado de otros países

El Ministerio de Salud hizo un llamado a reforzar el esquema de vacunación ante el reporte de aumento de casos de sarampión por “15 casos asociados a personas que llegaron de otros países, sin que el virus se haya propagado dentro del país”. Detalló que trabaja de la mano con el “Instituto Nacional de Salud y las autoridades de la región para revisar que la población esté vacunada e identificar a las personas que hayan tenido contacto con los casos, especialmente en las zonas de frontera”. Recalca que “la vacuna es segura, gratuita y está disponible en todo el país”.



Dichos casos son de ciudadanos provenientes de Perú, México, Estados Unidos, Panamá y “casos relacionados con cadenas de importación”, precisa.



Un niño de 2 años, el caso más reciente

Según el INS, el bebé es peruano y se desconoce su esquema de vacunación. “El menor ingresó a territorio colombiano y fue atendido en una institución de salud de Leticia, Amazonas. Posteriormente se desplazó a Tabatinga, Brasil, donde permanece en aislamiento y bajo seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de ese país”, señaló la entidad a través de un comunicado. En la nación brasilera se han confirmado tres casos más procedentes de Perú. (Lea también: Invima alerta productos falsificados de reconocida marca de aseo para bebés: piden suspender su uso)



Casos de sarampión en el mundo

Las autoridades del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, confirmaron una cuarta muerte relacionada con el sarampión, en medio de una epidemia que ha alcanzado un nivel sin precedentes en el país en los últimos 35 años. Los muertos no estaban vacunados, precisaron las autoridades sanitarias. Según los informes de los forenses locales, dos bebés murieron antes de que pudieran ser vacunados, así como un adulto de 18 años y una mujer de 40 años. Estas muertes se suman a otras tres, entre ellas las de dos niños, registradas en el país en 2025, año en el que comenzó la epidemia.

Estas muertes han arreciado el enfrentamiento entre el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, y el secretario de Sanidad de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., conocido por sus posturas escépticas respecto a las vacunas. Shapiro acusó el martes al republicano en X de alimentar temores sobre la vacuna y de silenciar estas muertes. Según el gobernador, el secretario habría ordenado a la principal agencia sanitaria del país que no registrara estas cuatro muertes como vinculadas al brote de sarampión "sin duda porque no encajan con su discurso engañoso". Acusaciones que refuta Robert Kennedy Jr., quien denuncia la "politización" de estas muertes, de las que ha cuestionado su relación con el sarampión. Desde principios de 2026, se han registrado en Estados Unidos más de 3.290 casos de esta grave enfermedad, de los cuales cerca de 700 en Pensilvania.

En Bangladés, el balance de la epidemia de sarampión que se declaró en marzo, una de las más mortíferas de su historia, superó el miércoles la cifra simbólica de 1.000 muertos de un total de 187.484 casos registrados, informaron las autoridades. La epidemia puso de manifiesto las deficiencias del sistema de prevención de enfermedades infantiles, que se ve afectado por la desorganización de los servicios estatales tras la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina, en 2024.



El portavoz de la Dirección General de Servicios de Salud, Zahid Raihan, añadió que más de 18 millones de niños fueron vacunados en el marco de las campañas de inmunización de emergencia lanzadas por el gobierno desde la primavera boreal. "Desgraciadamente no conseguimos alcanzar la inmunidad colectiva", lamentó. "El sarampión no pudo ser erradicado; nuestro objetivo era reducir el número de víctimas. Seguiremos vacunando a nuestros niños". Según los servicios de salud, alrededor de 4 millones de niños no participaron en las campañas de vacunación.



Síntomas del sarampión y recomendaciones para Colombia

Las autoridades sanitarias recuerdan que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que piden a todos los ciudadanos:



Verificar y completar los esquemas de vacunación: dosis cero en niños y niñas de 6 a 11 meses, dos dosis en menores de 11 años y dosis adicional en viajeros a países que han reportado casos de sarampión.

Acudir de inmediato a los servicios de salud si se presentan síntomas como: fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos o erupción en la piel .

. Mantener aislamiento domiciliario y evitar el contacto con otras personas cuando exista sospecha o confirmación de sarampión, siguiendo las orientaciones de los profesionales de salud.

Informar a las autoridades sanitarias sobre antecedentes de viaje reciente o

contacto con personas enfermas.

Permitir y colaborar con las actividades de búsqueda de contactos y vacunación de bloqueo que desarrollen los equipos de salud en las comunidades.

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP