Invima alerta productos falsificados de reconocida marca de aseo para bebés: piden suspender su uso

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la circulación en Colombia de una línea de productos que estaría utilizando presuntamente de manera fraudulenta la reconocida marca de productos para bebé Arrurrú. La alerta se originó a partir de una denuncia y fue confirmada ante la autoridad sanitaria por Belleza Express S.A.S., empresa titular de la marca y de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) asociadas a estos productos.

De acuerdo con el Invima, durante las verificaciones se encontraron productos cuya presentación, características y composición no coinciden con las referencias notificadas por el titular de la marca. La entidad también señaló que algunos de los artículos encontrados no tienen la NSO necesaria para ser comercializados legalmente en el país. "Invima advierte a la ciudadanía sobre la comercialización de la línea de productos marca "Arrurrú", los cuales presuntamente están siendo objeto de falsificación en Colombia", informó la entidad.



La situación genera una alerta adicional porque se trata de productos destinados, en algunos casos, a niños menores de tres años. "Estos productos que, el titular de registro sanitario confirma su presunta falsificación, ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos, en lo referente a su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento. Lo anterior, especialmente teniendo en cuenta que productos referidos cuentan con una alta exposición microbiológica para la fase etaria objetivo (niños menores de 3 años)".



¿Cuáles son los productos presuntamente falsificados que están bajo alerta?

Dentro de la información revisada por la autoridad sanitaria aparecen productos que utilizan la marca Arrurrú o denominaciones similares. Entre ellos se encuentran:



Colonia Arrurrú.

Splash capilar Arrurrú.

Gel de baño Arrurrú.

Crema corporal Arrurrú.

Mantequilla corporal Arrurrú.

Perfume para el cabello Arrurrú

Sin embargo, el titular de la marca manifestó que "actualmente no se fabrican ni comercializan en el territorio nacional productos como perfumes para el cabello, splash capilares ni mantequillas corporales". Además, los productos identificados no cuentan con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria requerido para su comercialización en el país. Por esta razón, la entidad los considera productos fraudulentos y advierte que su venta en Colombia es ilegal.



¿Cómo identificar los productos que serían falsificados?

Según la información proporcionada por el titular de la marca y las Notificaciones Sanitarias Obligatorias, existen varios elementos que pueden ayudar a los consumidores a diferenciar los productos originales de los que están bajo alerta. Entre las diferencias identificadas están:



No tener número de lote.

No incluir fecha de vencimiento.

No presentar la lista de ingredientes.

No indicar el modo de uso.

No incluir las advertencias correspondientes.

No mostrar información relacionada con la Notificación Sanitaria Obligatoria.

No identificar correctamente al titular o fabricante.

Presentar diferencias en el material utilizado para el envase o empaque.

Tener elementos gráficos que no coinciden con los registrados ante el Invima.

La entidad recordó que los productos cosméticos comercializados en Colombia deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa sanitaria vigente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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