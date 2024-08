Petro, indignado tras lo que descubrió supersalud: “Esconder medicamentos es un crimen”

Tras la visita que realizó el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a las sedes de Audifarma, en la ciudad de Bucaramanga, Santander, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de las redes sociales.

El jefe de Estado escribió: “Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud”.

Asimismo, Petro puntualizó que “el incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios”.

¿Qué descubrió la Supersalud en Bucaramanga?

El superintendente Leal descubrió que a varios usuarios de Audifarma no se les entregan completos los medicamentos, bien sea por un tema de fórmula médica o extensos tiempos de espera.

“No podemos decirle a una señora que se devuelva, que el médico le formule, porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar”, con esta frase comienza el video de la Superintendencia de Salud.

En el clip que dura 1:43, se aprecia que a varios ciudadanos, con condiciones de gravedad, les toca esperar hasta ocho horas para ser atendidos en Audifarma, esto con el fin de reclamar los medicamentos, los cuales son indispensables para su salud.

“Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando, una señora con enfermedad renal crónica, con más de ocho horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario, y la señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí habían”, enfatizó Leal.

Incluso, Leal mostró cómo a algunos pacientes se les informa que sus medicamentos o productos no están, pero al verificar en los estantes, comprobaba todo lo contrario.

