¿Qué hacer si conoce a una persona que podría estar pensando en el suicidio?

Detrás del suicidio hay un sufrimiento emocional muy intenso y prolongado que no fue detectado a tiempo. Una persona que atenta contra su vida no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir que es muy diferente y en ese momento no ve más salidas.

¿Cuáles son las señales de alarma sobre suicidio?

Para poder brindar un soporte que le permita a una persona que está pensando en el suicidio recibir atención adecuada, es indispensable detectar las señales a tiempo.

Para Yahira Guzmán, psiquiatra de la Universidad de la Sabana, “normalmente lo que suele ocurrir es que hay un desencadenante o sea un factor proximal, pero previamente venían síntomas emocionales, dificultades familiares, un antecedente personal o familiar de condición médica general o de condición mental, problemas académicos, de pareja, laborales y económicos. Son tantos los factores que es tan difícil predecir”.

Ante el reto de detectar lo que no se ve, hay que agudizar los oídos y saber que reaccionar con conductas como juzgar a la persona afectada no funcionan.

“Saber que las personas que están sufriendo no se ven tan fácilmente en sufrimiento. Muchas veces es más el cambio de comportamientos que tiene, los temas de los que habla y el aislamiento social que empieza a tener, que no era normal en esa persona. Ahí es donde está la clave”, aseguró la experta en salud mental en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

¿Qué debe hacer si conoce a alguien que pueda pensar en el suicidio?

Si se evidencian estas alarmas, la reacción adecuada de un familiar o amigo puede ser de gran ayuda. Se debe guardar la calma, no asustarse, ni juzgar, escuchar, acompañar y buscar ayuda.

“Preguntar con el fin de ayudar a la persona siempre es bueno. Sería negligencia no hacerlo. Puede hacer preguntas como ¿estás tan triste, te sientes sufriendo tanto que en algún momento has llegado a querer hacerte daño? Es el tono y las palabras que se utilicen”, puntualizó Guzmán.

En estos casos no se deben guardar secretos porque es la vida de una persona. Si todos nos despojamos de miedos, prejuicios y estamos atentos a señales, podemos buscar ayuda profesional adecuada y a tiempo.

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas

