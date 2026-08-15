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Noticias Caracol  / SALUD  / Reactivan atención de pacientes con diálisis en Cali tras afectaciones por el terremoto

Reactivan atención de pacientes con diálisis en Cali tras afectaciones por el terremoto

DaVita anunció la reactivación del servicio de diálisis en Cali tras las evaluaciones realizadas a sus instalaciones luego del terremoto del 10 de agosto, con atención disponible también para pacientes que habitualmente reciben su tratamiento en otras instituciones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Reactivan atención de pacientes con diálisis en Cali tras afectaciones por el terremoto
Reactivan atención de pacientes con diálisis en Cali -
Getty Images

La atención de pacientes que requieren diálisis fue reactivada en Cali luego de las evaluaciones realizadas a la infraestructura, los equipos y las condiciones de seguridad de una unidad renal tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto. La medida busca contribuir a la continuidad de un tratamiento que, por las condiciones clínicas de quienes lo necesitan, requiere mantenerse de acuerdo con las indicaciones médicas.

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DaVita informó que su unidad renal en Cali retomó la atención y puso a disposición su capacidad asistencial para personas que necesiten acceder al servicio, incluso si habitualmente reciben su tratamiento en otra institución o si no están afiliadas a una EPS con la que la entidad tenga un contrato vigente.

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La reactivación ocurre en medio de las afectaciones que el terremoto provocó en diferentes sectores de la ciudad y en los servicios de salud. La atención está sujeta a la valoración de cada caso y a la capacidad disponible.

¿Cómo pueden acceder los pacientes a la diálisis?

Las personas que requieran atención, así como sus familiares, pueden comunicarse con la línea 300 791 2325, habilitada para orientar los casos relacionados con la necesidad de tratamiento.

De acuerdo con la información entregada, la línea es atendida por personal de trabajo social y enfermería. Durante el contacto, se solicitará información sobre la condición del paciente y el tiempo transcurrido desde su última sesión de diálisis.

Con estos datos, el equipo realizará una valoración y establecerá la priorización correspondiente de acuerdo con criterios clínicos. Posteriormente, indicará al paciente o a sus familiares el punto de atención disponible que resulte adecuado para su situación.

La continuidad del tratamiento, en medio de la emergencia

La diálisis es un tratamiento que forma parte de la atención de personas que requieren soporte vital para la función renal, por lo que las interrupciones pueden representar una situación que necesita ser atendida de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente.

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En este contexto, la disponibilidad anunciada en Cali está dirigida a facilitar el acceso al servicio para quienes hayan visto afectada su atención habitual como consecuencia de la emergencia.

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La unidad renal retomó sus actividades después de completar las revisiones relacionadas con sus instalaciones, equipos y condiciones de seguridad tras el sismo. La atención, según lo informado, dependerá de la valoración clínica y de la capacidad existente en el momento de la solicitud.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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