Instituto Nacional de Cancerología termina contrato con Famisanar: ¿qué pasará con los pacientes?

Los afiliados de Famisanar recibieron un comunicado este 14 de agosto en el que la entidad informó que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) terminó de manera unilateral el contrato vigente que tenía con la EPS. El anuncio deja en suspenso el proceso de pacientes que acudían al establecimiento para atender su condición. Famisanar indicó que trabaja para encontrar alternativas y garantizar la continuidad de la atención y expuso las razones de la decisión tomada por el Instituto.

¿Por qué terminó el contrato?

De acuerdo con la EPS, tras recibir la comunicación realizó una valoración de las condiciones planteadas por el Instituto con el objetivo de mantener la prestación de los servicios bajo las condiciones contractuales, operativas y asistenciales requeridas.

Sin embargo, aseguró que, debido a las condiciones actuales del sector salud y al contexto en el que se prestan estos servicios, no le es posible atender las exigencias manifestadas por el INC.



Ante este escenario, Famisanar señaló que adelantó las acciones necesarias para disponer de una red de prestadores habilitada y disponible que permita garantizar la continuidad de la atención de los afiliados que actualmente reciben servicios en el Instituto Nacional de Cancerología.



¿Qué pasará con los pacientes de Famisanar?

La EPS indicó que la atención será definida de acuerdo con las necesidades y condiciones clínicas de cada paciente. Además, anunció que se pondrá en contacto directamente con los afiliados que puedan verse afectados para entregarles información sobre la continuidad de sus tratamientos y acompañarlos en el proceso de asignación o traslado a la institución prestadora correspondiente.

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Famisanar aseguró que ningún afiliado quedará sin orientación frente a la continuidad de su atención y que se adelantarán las acciones necesarias para garantizar los servicios de salud requeridos, teniendo en cuenta las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario.

Para resolver inquietudes relacionadas con la continuidad de la atención, la EPS habilitó canales especiales de orientación y seguimiento. Los pacientes adultos pueden escribir a caadultos@famisanar.com.co, mientras que para atención pediátrica está disponible capiatrico@famisanar.com.co. También se habilitó un formulario en línea para el seguimiento de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología.

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Además, los afiliados pueden acudir a las oficinas de atención de Famisanar o utilizar sus canales telefónicos y virtuales. La Línea Amable PBS atiende en Bogotá en el (601) 307 8069 y a nivel nacional en el 01 8000 116 662. Para el régimen PAC están disponibles el (601) 307 8085 y el 01 8000 127 363. La EPS también dispone del correo servicioalcliente@famisanar.com.co, WhatsApp Camila en el 300 643 8831, su portal transaccional y el servicio de atención por videollamada.

Famisanar reiteró que su objetivo es garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud de sus afiliados, así como acompañar a los pacientes durante el proceso que se deriva de la terminación del contrato con el Instituto Nacional de Cancerología.

María Paula Rodríguez Rozo

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