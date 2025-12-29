En vivo
Noticias Caracol  / SALUD  / Recomendaciones para no contraer la influenza H3N2 durante las fiestas de fin de año

Recomendaciones para no contraer la influenza H3N2 durante las fiestas de fin de año

Desde la reciente llegada del virus H3N2 subclado K a Colombia, las autoridades enfrentan desafíos para mantener en control esta influenza. Tome nota a los tips para cuidarse durante fin de año.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de dic, 2025
La influenza H3N2 llegó a Colombia a mediados de diciembre de 2025 -
Canva

