Plan urbanístico de Galán con estaciones de TransMilenio y Metro de Bogotá: de esto se trata

Bogotá está a las puertas de una ambiciosa renovación urbana que sitúa a las estaciones de su sistema de transporte masivo como los puntos focales de un desarrollo integral. La nueva estrategia de la administración distrital busca transformar las estaciones del futuro Metro de Bogotá y TransMilenio, como la de la Avenida Primero de Mayo, en auténticas “ventanas de la Bogotá futura”, una ciudad proyectada para ser más conectada y moderna.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La propuesta, anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán, marca un cambio de paradigma: aprovechar la infraestructura del transporte público, que ha recibido altas inversiones históricas, para impulsar el ordenamiento territorial, mejorar el espacio público y promover proyectos de vivienda y comercio en los entornos inmediatos, según explicó el mandatario en un video publicado en su cuenta de X.



Lea: Estación de TransMilenio cambia de lugar de manera temporal por obras del Metro de Bogotá



¿Cuál es plan urbanístico relacionado con el transporte en Bogotá?

El alcalde Galán escogió la estación intermedia de la Primera de Mayo en la Carrera Décima como símbolo y punto de partida de esta importante transformación. Desde allí, el mandatario capitalino enfatizó en la necesidad de corregir un error del pasado. “Nuestra ciudad ha hecho muchas inversiones en transporte público, en construir transporte público, TransMilenio, ahora está haciendo metro. Pero en el pasado no hemos aprovechado esas inversiones para transformar los entornos alrededor de las estaciones y conectar mejor a la ciudad ya no solamente en términos de movilidad, sino en todos los servicios y lo que puede ofrecer una ciudad para la ciudadanía,” afirmó Galán.



El nuevo proyecto se enfocará en un plan de acción claro. Alrededor de las estaciones, se promoverá activamente la llegada de nueva oferta habitacional, poniendo un énfasis particular en la vivienda de interés social. De manera simultánea, se garantizará la mejora del espacio público circundante y la optimización de la conectividad con otros modos de transporte. En esencia, la visión busca que las estaciones de TransMilenio y de metro dejen de ser entendidas simplemente como meros puntos de paso o movilidad “para mover personas”.

Publicidad

“La meta es que ya las estaciones de TransMilenio y de metro no sean simplemente estaciones de movilidad, sino que se conviertan en los puntos de partida de la renovación urbana y la mejoría en la calidad de vida de los habitantes de Bogotá a partir de este momento,” concluyó el alcalde Galán. Esta iniciativa promete utilizar la espina dorsal del transporte público para generar un impacto directo y positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos, ofreciendo mejores servicios y entornos para vivir, trabajar y convivir.

Lea: TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe



¿Cómo van las obras del Metro de Bogotá?

El más reciente reporte del proyecto indica que hay un avance del 67,17% con corte al 31 de octubre de 2025. La EMB aseguró que también se adelanta en la ampliación de la Línea 1 hasta la calle 100 con autopista Norte y los proyectos de las Líneas 2 y 3. Este año se dio la llegada de los primeros trenes y los cuatro vehículos multipropósito del sistema.

Publicidad

"Pusimos en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las obras complementarias del proyecto; comenzamos a ver las imponentes estructuras de las estaciones de Metro y TransMilenio, que se integrarán al sistema a lo largo del trazado; y la operación de las 8 gigantescas vigas lanzadoras que hoy ya han armado más de 8,5 kilómetros de viaducto a 14 metros de altura en promedio", mencionaron en un reciente informe sobre los avances clave del proyecto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Las estaciones de transporte público de Bogotá serán el punto de partida de la transformación urbana de nuestra ciudad. Funcionarán como ventanas de la Bogotá futura, una ciudad más conectada y moderna.



Alrededor de las estaciones del Metro y de Transmilenio, como la de la… pic.twitter.com/4REhorCOdC — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 21, 2025