EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy, 21 de noviembre| Trancones por fuertes lluvias; TransMiCable evacua

La tarde de este viernes 21 de noviembre se han reportado altas acumulaciones de lluvias en diferentes localidades de Bogotá. En los últimos minutos usuarios de redes sociales denunciaron grandes trancones en en el occidente y sur de la capital debido a las fuertes precipitaciones.

3:18 p. m. | Estos son los puntos con inundaciones por lluvias en Bogotá

La Secretaría de Movilidad precisó que a la hora se presentan encharcamientos/inundaciones en los siguientes puntos:



Av. Boyacá con calle 134

Autonorte con calle 82

Av. Rojas con Av. Chile

Av. NQS con calle 25

Av. Américas con transversal 39 bis

Av. Américas con carrera 50

Av. Carrera 24 con calle 63

2:57 p. m. | Reportan lluvias en las siguientes localidades

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que a la hora se reportan lluvias en las localidades:

- Barrios Unidos

- Suba

- Engativá

Sin embargo, se informó que hay lluvias moderadas en la mayor parte de la capital.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.