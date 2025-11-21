EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy, 21 de noviembre| Trancones por fuertes lluvias; TransMiCable evacua

Publicidad
La tarde de este viernes 21 de noviembre se han reportado altas acumulaciones de lluvias en diferentes localidades de Bogotá. En los últimos minutos usuarios de redes sociales denunciaron grandes trancones en en el occidente y sur de la capital debido a las fuertes precipitaciones.
SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:
La Secretaría de Movilidad precisó que a la hora se presentan encharcamientos/inundaciones en los siguientes puntos:
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que a la hora se reportan lluvias en las localidades:
- Barrios Unidos
- Suba
- Engativá
Sin embargo, se informó que hay lluvias moderadas en la mayor parte de la capital.
#AEstaHora se presenta alta acumulación de lluvias en las localidades de:
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.