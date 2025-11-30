Análisis a los datos de la pregunta "¿Por quién nunca votaría?" de la encuesta Invamer

A seis meses de la primera vuelta presidencial -que, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional, será el 31 de mayo de 2026-, este domingo 30 de noviembre se conocieron los resultados de la encuesta de Invamer Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio que indaga por la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 2026 y otros temas de interés nacional. La encuesta incluyó una novedad en esta ocasión, y preguntó a los encuestados por quién nunca votarían.

Martín Orozco, gerente general de Invamer, explicó que esta pregunta "lo que mide es quién genera más rechazo". Ese listado de resultados lo encabeza el senador Iván Cepeda, con el 23,9%. Le siguen Vicky Dávila (12,6%), María Fernanda Cabal (12,3%) y Abelardo de la Espriella (12,2%). Orozco destacó esos nombres, pues son los únicos que superan el umbral de los dos dígitos en esta medición.

Para María Alejandra Villamizar, periodista y analista política de Noticias Caracol, el caso de Cepeda puede interpretarse como la respuesta a que él ya es "el candidato consolidado de la izquierda". Cabe señalar, sin embargo, que el senador Cepeda también es quien puntea en la encuesta de intención de voto de Invamer, con el 31,9%. Los analistas explican que esto responde, por un lado, a la división entre izquierda, derecha y centro, pero en especial al hecho de que Cepeda ya agrupa a la gran mayoría de sectores de izquierda, por lo que en el caso de por quién nunca votaría "se consolidad el anticepedismo" entre sectores de derecha y centroderecha que este caso "sí se unen y votan de esta manera".



Entretanto, en casos como los de Dávila o Cabal tiene que ver más con la imagen y su reconocimiento, en cuyos casos predomina una imagen más desfavorable. "El reconocimiento de los candidatos también define emociones sobre los mismos y la favorabilidad o desfavorabilidad", afirmó Villamizar, quien resaltó también que algunos candidatos figuran en esta pregunta con un porcentaje de rechazo más bajo de lo han registrado en otras ocasiones, con cifras más altas.



Entre los porcentajes de rechazo más alto también aparece De la Espriella, lo que puede entenderse como un rechazo a "los extremos políticos diferentes".

Los resultados de la pregunta

A la pregunta "¿Y por quién nunca votaría?", los colombianos consultados respondieron:

Iván Cepeda: 23,9%

Vicky Dávila: 12,6%

Maria Fernanda Cabal: 12,3%

Abelardo de la Espriella: 12,2%

Claudia López: 4,9%

Enrique Peñalosa: 4,0%

Sergio Fajardo: 3,9%

Miguel Uribe Londoño: 3,4%

Juan Daniel Oviedo: 3,1%

Germán Vargas Lleras: 3,0%

Roy Barreras: 2,3%

Efraín Cepeda: 1,8%

Maurice Armitage: 1,4%

Héctor Olimpo: 1,1%

Luis Gilberto Murillo: 1,1%

Juan Carlos Pinzón: 1,0%

Juan Guillermo Zuluaga: 0,9%

Aníbal Gaviria: 0,8%

Paloma Valencia: 0,8%

Paola Holguín: 0,7%

Santiago Botero: 0,6%

Juan Fernando Cristo: 0,5%

Camilo Romero; 0,4%

Juan Manuel Galán: 0,4%

Mauricio Cárdenas: 0,4%

Mauricio Lizcano: 0,4%

Felipe Córdoba: 0,4%

Luis Carlos Reyes: 0,4%

Carlos Caicedo: 0,4%

Juan Carlos Cárdenas: 0,4%

Daniel Palacios: 0,3%

David Luna: 0,2%

Mauricio Gómez Amín: 0,1%

Consulte aquí los resultados de la encuesta completa y la respectiva ficha técnica:



Resultados encuesta Invamer Colombia Opina by lauravalemh

