Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Análisis a los datos de la pregunta "¿Por quién nunca votaría?" de la encuesta Invamer

Análisis a los datos de la pregunta "¿Por quién nunca votaría?" de la encuesta Invamer

La encuesta Invamer Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio no solo preguntó por la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones de 2026, sino, también, por quién nunca votarían, ¿qué lectura puede hacerse? Análisis.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Elecciones en Colombia.
Elecciones en Colombia.
Colprensa

