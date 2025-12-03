Último video que publicó Jean Claude Bossard antes de morir en atraco en Bogotá: "Yo ando es a pie"

Jean Claude Bossard, un administrador de empresas barranquillero de 29 años, había construido una vida entre su trabajo, sus aficiones y sus convicciones personales en Bogotá. Su familia lo describió como un joven disciplinado, formado en el Colegio Alemán de Barranquilla, con estudios universitarios y una pasión por el "aeromodelismo y las motocicletas de alto cilindraje". También tenía emprendimientos, trabajaba en una empresa de seguros y, según su padre, le gustaba "salir a recorrer el país" en su vehículo.

Su familia explicó que, pese a tener doble nacionalidad y hablar francés, inglés, español y alemán, nunca contempló irse de Colombia. Aunque sus padres le sugirieron mudarse a París, donde reside su hermana, Jean Claude mantuvo una postura firme. Así lo expresó su padre, del mismo nombre, en entrevista con Noticias Caracol al recordar que su hijo decía: “Yo de aquí no me voy este es mi país esta es mi tierra”. Recalcó además que era “hincha del junior de Barranquilla a morir”, y que, cuando le ofrecían oportunidades fuera del país, él replicaba: “No, no, papá, mi vida es aquí, mi vida es en Colombia. Colombia es el país que yo quiero".

Sin embargo, el 2 de diciembre la vida de la familia Bossard cambió drásticamente. Sobre la avenida 19 con calle 107, el joven de 29 años fue interceptado por dos hombres que desplazaban en una motocicleta para hurtarlo. El ataque terminó con la muerte del joven y con la reacción inmediata de la Policía, que abatió al conductor de la motocicleta y aprehendió al otro implicado, un adolescente de 16 años.



El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que “aproximadamente a la 1:30 de la tarde en la avenida 19 con 108, unos individuos que se desplazaban en una motocicleta intentaron hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opuso resistencia y los delincuentes le disparan en dos ocasiones. La persona quedó tendida en la vía”. Los videos de seguridad del sector permiten observar cómo uno de los delincuentes se acerca directamente a Jean Claude Bossard y forcejea con él durante cerca de 28 segundos. En ese lapso, la víctima intenta evitar el robo, pero recibe dos disparos que lo dejan en el suelo.



Últimos videos de Jean Claude Bossard: "Yo ando es a pie"

Horas antes del crimen, el joven había compartido dos publicaciones en redes sociales. En Instagram, en una cuenta con la descripción “Tu influñencer de confianza”, subió como última historia un video caminando por el norte de Bogotá. Mientras avanzaba, en una grabación hecha el mismo día de su muerte, expresó: “Mientras camino a la oficina tiro un facto y me voy: aquí en Colombia es impresionante como la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente. No entiendo”.



Por su parte, en TikTok, plataforma donde había estado activo en los últimos días, publicó un video respondiendo a un usuario que cuestionó sus comentarios sobre los carros Tesla de días previos. Aunque en su perfil mostraba afición por motos y camionetas, Bossard afirmó que prefería ir a pie en Bogotá y, allí, se refirió a la muerte.

“No tenía ni bici. Las bicis no me gustan. Yo ando es a pie. A pie, siempre a pie. Mejor a pie que un carro que, donde te estrelles, la posibilidad de que se explote es gigante y te mueras. Pero, pues, ¿a ti qué te importa eso?”, dijo en el reel. En la misma interacción agregó: “No existe todavía algo que apague esa batería. Pero claro, andar en una bomba con llantas es algo que quieres”.



Tiempo después, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se produjo el ataque que acabó con su vida cuando dos delincuentes lo abordaron para robarle su morral y su celular. Habitantes de la zona reportaron que los dos individuos ya habían cometido otros hurtos. Hernán Castro, coordinador de Zona Segura Usaquén, afirmó en Noticias Caracol: “La llamamos la banda de La Moto Naranja y había cometido varios hurtos, entre ellos el atraco a un restaurante de la zona y muy recientemente cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho por robarle sus pertenencias”.



¿Quiénes fueron los presuntos responsables?

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la motocicleta utilizada en el crimen había sido identificada semanas atrás. En sus redes señaló: “Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá”.

En un video amplió que “hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas alertamos de la policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector”. Agregó que “la policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”.

Según el alcalde, “a raíz de esto la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto”. Pero señaló que “a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”.

Destacó que los responsables eran “dos hombres”, sin especificar sus identidades, y que la víctima “opone resistencia, forcejea y recibe un disparo”. También indicó que “estos hechos no debería pasar en Bogotá” y que, aunque algunos índices han bajado, sucesos como este “nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”. Concluyó que se pidió un informe especial para priorizar la captura de responsables de homicidios en medio de atracos, enfatizando que “no podemos seguir reaccionando”.

