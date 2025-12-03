En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Último video que publicó Jean Claude Bossard antes de morir en atraco en Bogotá: "Yo ando es a pie"

Último video que publicó Jean Claude Bossard antes de morir en atraco en Bogotá: "Yo ando es a pie"

El joven de 29 años, que falleció en medio de un intento de hurto en el norte de la capital, había posteado en sus diferentes plataformas caminando por las calles de la ciudad. En uno de los videos se refirió a la muerte. Esto dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 3 de dic, 2025
