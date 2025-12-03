Spotify Wrapped 2025: estos son los artistas más escuchados del año en el mundo

Llegó el momento más esperado para los melómanos. Como es tradición en esta época del año, Spotify lanzó su esperado “Spotify Wrapped”, el informe anual que recopila todos los hábitos musicales de sus usuarios para revelar qué artistas, canciones, álbumes y pódcasts dominaron el planeta durante el 2025.



Desde su estreno en 2015, esta herramienta se ha convertido en un fenómeno global que marca el inicio de diciembre y que, año tras año, genera conversación, memes, comparaciones entre amigos y tendencias virales en redes sociales.

Con más de 700 millones de oyentes usando la plataforma para acompañar su día a día, Wrapped llega para revelar cómo se escuchó música alrededor del mundo y qué tendencias marcaron el 2025. Y, para sorpresa de algunos y confirmación para muchos, este año estuvo dominado nuevamente por un nombre que vuelve a coronarse en el primer lugar, Bad Bunny, quien alcanza por cuarta vez el podio global de Spotify.



Bad Bunny vuelve a lo más alto del top global

El puertorriqueño recuperó su reinado en el listado global, superado por la estadounidense Taylor Swift durante los dos años anteriores, y se convirtió nuevamente en el Top Artista Global de Spotify, esta vez con la impresionante cifra de 19.800 millones de streams, coronándose por cuarta ocasión después de sus triunfos en 2020, 2021 y 2022. Su éxito fue tal que también se quedó con el álbum más escuchado del año gracias a DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Para celebrar este logro, Spotify lanzará una campaña global dedicada al artista y sus fanáticos, que incluye un cortometraje, activaciones especiales y contenido interactivo dentro de la aplicación que destaca la enorme influencia del cantante en el panorama musical actual.



El top cinco lo completan nombres igual de imponentes, Taylor Swift en el segundo puesto (aunque manteniéndose como número uno en Estados Unidos), seguida de The Weeknd, Drake y Billie Eilish y en el top 10 el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida.



Top artistas globales



Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Las canciones que marcaron el 2025

Si algo definió este año fue la fuerza de las colaboraciones. El hit mundial “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars, se coronó como la canción más escuchada del planeta, acumulando más de 1.7 mil millones de reproducciones. La química vocal entre ambos se convirtió en uno de los fenómenos musicales del año.

Top canciones globales



“Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars “Ordinary” de Alex Warren “DtMF” de Bad Bunny “back to friends” de sombr “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast “Luther (with sza)” de Kendrick Lamar y SZA “That’s So Despotricarásie Abrams “Wildflower” de Billie Eilish

Los álbumes favoritos de los oyentes de Spotify

Además del indiscutible primer lugar de Bad Bunny, la sorpresa llegó con el segundo puesto: la banda sonora de KPop Demon Hunters de Netflix, interpretada por el elenco y artistas como HUNTR/X y Saja Boys. El top global también fue ocupado por trabajos de artistas que han logrado mantenerse durante los dos últimos años entre los más escuchados, como Billie Eilish con Hit Me Hard And Soft y Sabrina Carpenter con Short n’ Sweet.

Top álbumes globales



DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) de KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish SOS Deluxe: LANA de SZA Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter MAYHEM de Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid de Alex Warren I’m The Problem de Morgan Wallen GNX de Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Podcasts y audiolibros favoritos por los usuarios

En el mundo del podcast, el primer lugar volvió a quedarse en manos de The Joe Rogan Experience, que se posicionó por sexto año consecutivo como el más escuchado de Spotify a nivel mundial. El segundo y tercer lugar fueron para The Diary Of A CEO y The Mel Robbins Podcast, respectivamente.

Los audiolibros, por su parte, estuvieron dominados por la fantasía romántica gracias al éxito de autoras como Rebecca Yarros y Sarah J. Maas, dos nombres que encabezaron la lista mundial.

¿Cómo ver su Spotify Wraped?

Todas las personas interesadas pueden ver su resumen a través de la aplicación móvil. Cabe destacar que la recopilación de datos para Wrapped se detuvo a mediados de noviembre por eso todo lo que se escuche entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre no se incluye. Esta decisión busca evitar que la música navideña, que suele dominar esas semanas, altere las estadísticas finales.

A continuación, el paso a paso para consultar su Spotify Wrapped:



Entre a la aplicación móvil de Spotify, asegurándose de que esté actualizada. Al abrirla, encontrará el contenido de Wrapped destacado en la pantalla principal en formato de historias interactivas. En la parte superior del menú aparecerá la sección “Wrapped”, donde podrá recorrer cada tarjeta con sus datos del año. Al finalizar, tendrá acceso a la playlist “Tus canciones más escuchadas en 2025”, una selección automática de tus temas favoritos que puedes guardar en su biblioteca para escuchar cuando quiera.

Además, una de las funciones más populares es la posibilidad de compartir los resultados. Spotify ofrece opciones para publicar las historias y listas directamente en redes sociales con diseños adaptados para destacar artistas, géneros y estadísticas personales.

También regresan las “Wrapped Party”, salas virtuales en las que los usuarios pueden mostrar sus resúmenes, comparar gustos y encontrar coincidencias musicales con amigos. Estas dinámicas se han convertido en una de las más llamativas entre los públicos jóvenes, que cada año esperan este evento para celebrar su música favorita.

