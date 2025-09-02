Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Joven murió electrocutado en zona turística de Cartagena tras recibir cerca de 10.000 voltios

Joven murió electrocutado en zona turística de Cartagena tras recibir cerca de 10.000 voltios

Diego Alejandro Gutiérrez, de 22 años, había llegado a Cartagena para disfrutar unas vacaciones con amigos. Horas después, una falla eléctrica lo convirtió en víctima de una tragedia evitable.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:43 a. m.
Vacaciones que terminaron en tragedia: joven muere electrocutado en Cartagena por falla eléctrica
Foto: Séptimo Día