Resultados Sinuano Noche último sorteo del 4 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este jueves 4 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo de El Sinuano Noche, uno de los más esperados por los apostadores. A partir de las 10:30 de la noche, se darán a conocer en vivo los números ganadores. Quienes ya realizaron su apuesta deben estar atentos, pues podrían convertirse en los próximos ganadores.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Durante la transmisión, los resultados se presentarán de manera clara y ordenada, permitiendo confirmar si el número seleccionado coincide con la modalidad elegida. El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales y plataformas digitales, garantizando transparencia en todo el proceso.
El resultado del sorteo El Sinuano Noche se obtiene mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados. Todo el proceso lo puede ver durante la transmisión en vivo.
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Sinuano Día
|04 diciembre 2025
|8970
|Sinuano Día
|03 diciembre 2025
|1996
|Sinuano Noche
|03 diciembre 2025
|5982
|Sinuano Día
|02 diciembre 2025
|0831
|Sinuano Noche
|02 diciembre 2025
|5199
|Sinuano Día
|01 diciembre 2025
|3114
|Sinuano Noche
|01 diciembre 2025
|8137
|Sinuano Día
|30 noviembre 2025
|9640
|Sinuano Noche
|30 noviembre 2025
|0320
|Sinuano Día
|29 noviembre 2025
|2532
|Sinuano Noche
|29 noviembre 2025
|3372
|Sinuano Día
|28 noviembre 2025
|5898
|Sinuano Noche
|28 noviembre 2025
|4310
|Sinuano Día
|27 noviembre 2025
|1785
|Sinuano Noche
|27 noviembre 2025
|2363
|Sinuano Día
|26 noviembre 2025
|9795
|Sinuano Noche
|26 noviembre 2025
|3362
|Sinuano Día
|25 noviembre 2025
|9778
|Sinuano Noche
|25 noviembre 2025
|6210
|Sinuano Día
|24 noviembre 2025
|2436
|Sinuano Noche
|24 noviembre 2025
|4675
|Sinuano Día
|23 noviembre 2025
|3132
|Sinuano Noche
|23 noviembre 2025
|7598
|Sinuano Día
|22 noviembre 2025
|1729
|Sinuano Noche
|22 noviembre 2025
|2757
|Sinuano Día
|21 noviembre 2025
|6161
|Sinuano Noche
|21 noviembre 2025
|9903
|Sinuano Día
|20 noviembre 2025
|4982
|Sinuano Noche
|20 noviembre 2025
|2075
|Sinuano Día
|19 noviembre 2025
|4424
|Sinuano Noche
|19 noviembre 2025
|1152
|Sinuano Día
|18 noviembre 2025
|8177
|Sinuano Noche
|18 noviembre 2025
|2743
El sorteo Sinuano Noche se realiza de forma regular y los resultados se consultan en los canales oficiales. Es un juego dirigido a quienes prefieren apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. La opción principal para ganar consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron extraídas, lo que otorga el premio mayor.
También existen modalidades con tres o dos cifras, que ofrecen más flexibilidad aunque modifican las probabilidades y el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en algunas variantes que incluyen esa balota adicional como parte del resultado.
El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El procedimiento para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para montos inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten confirmar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.
Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
Publicidad
Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es necesario para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL